¿Gayà necesita a Toni Lato?

El tema en sí, la realidad en sí, es que Gayà crece como la espuma e incluso su importancia va más allá de su aportación como futbolista. Lo decía ayer Carlos Bosch y apuntaba que en Gayà tenemos un capitán natural y creciente. Y sí, es cierto que nuestro lateral izquierdo ha subido como la espuma su rendimiento y también es cierto que su teórico suplente ha perdido la confianza y sabe que no cuenta para nada con el apoyo de Marcelino. Y sí, tenemos un titular que crece como la espuma pero a ese titular le agurdan cantidad de batallas esta temporada. Pensemos que Gayà tiene que jugar la Liga, la Copa, la Champions o la Europa League y además debe acudir presto y dispuesto cada vez que Luis Enrique cuenta con sus servicios en la selección absoluta. Y todo eso es demasiado. Y todo eso obliga a tener un recambio en condiciones y motivado. Y lo triste del asunto es que lo tienes de verdad, pero lo tienes hundido y conocedor que no cuenta para nada con el apoyo de Marcelino. Y miren, en el lateral diestro vamos camino de dos temporadas de seguir cojos y sin ningún jugador realmente adecuado para ese puesto. Nos hemos cargado a Montoya y en su lugar ha venido Piccini que nos está demostrando que no está a la altura requerida. Pero ahí parece que de igual. Por contra hemos comenzado la competición con dos productos de nuestra cantera como Gayà y Lato en el lateral izquierdo y yo, al margen de encontrar que ambos valen para el puesto, lo que sí que veo es que el Valencia y Marcelino no deberián preocuparse por una zona que sí tienen bien cubierta pero que a fecha de hoy la tienen deprimida y ligeramente justita para todos los compromisos que tienes por delante. El Valencia, eso es cierto, sí necesita posiciones que cambiar de cara a la temporada que viene e incluso alguna ahora mismo, en el mercado de invierno que está a la vuelta de la esquina. ¿Y se les ocurre algún nombre para deprimir al margen del ya deprimido de Lato? Pues miren, así de buenas a primeras a mi se me ocurren al menos dos posiciones que están en constante represión y que sus jugadores en teoría titulares o fichados para que sean titulares están a años luz del rendimiento de un buen Lato o incluso, para ser más sincero, lo que no están es preprados para fichar como hicieron en su día por el Valencia e incluso ganarse casi por la cara el puesto de titulares en el equipo. Me estoy refiriendo que sí, que el equipo necesita retoques necesarios y urgentes pero especialmente indicados para lo que tu necesitas. Riesgos en los fichajes los justitos...que ya hemos perdido demasiado el tiempo con casi todo lo que hemos traido en la presente temporada. Yo espero que Marcelino acierte en lo que tenga que hacer y refuerce todo lo que tiene que reforzar. Con esas dos medidas tan simples nos evitaríamos tener problemas gordos en cuanto siga avanzando la temporada. Y tenemos algo claro: lo fichado, casi su mayoría, está mal fichado. y por ahí Marcelino tiene que hacer un esfuerzo en lugar de perder el tiempo en casos como el de un Lato que debemos motivar a la voz de ya.



Y lo del Rayo

Y parece claro que el Valencia tiene una clara oportunidad de dar un salto adelante con la inminente visita del Rayo Vallecano a Mestalla. Miren, aquí pueden marcar los escasísimos goles quién sea, pero ante el Rayo, el penúltimo de la Liga, no deberíamos tener ningún problema para ganar fácilmente. Yo me apunto a la victoria. 3 puntazos.



Más opiniones de Vicente Bau.