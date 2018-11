Mina es el mejor delantero

No tiene nada especial pero sí tiene lo más importante que puede tener un delantero de cualquier equipo. A priori todo apunta a que iba a ser el cuarto delantero del Valencia CF con muy poquitos minutos a sus espaldas. Y encima se lesionó de cierta importancia. Pero pasaron las jornadas y los partidos y él volvió a los terrenos de juego. Y se encontró con dos realidades a su favor que hoy en día, en estos momentos, no admiten discusión ninguna. Y esas dos realidades son ciertas sin ninguna duda. Él se encontró a su vuelta con un equipo con la delantera rota y todo por hacer. Y llegó al equipo y en un visto y no visto se ganó el puesto de teórico titular. Hoy en día no creo que exista ningún seguidor valencianista que no lo sienta así. Y Mina, en su regreso, demostró también dos cosas. Demostró que marcar goles se lleva dentro, que acompaña al jugador seleccionado para ello. Y se encontró con un panorama terrible para el equipo pero muy esperanzador para él solito. La vanguardia del Valencia, su delantera fichada a golpe de talonario y con un cartel titular indiscutible, había bajado sus prestaciones de una forma alucinante y ni siquiera Rodrigo, poco compenetrado con los dos jugadores de ataque nuevos pero carentes de forma y mal preprados para el inicio del campeonato, daba con la tecla adecuada para ser ese delantero peligroso que nos encantó la temporada pasada. Así las cosas apareció de golpe y porrazo Santi Mina y casi como si se tratara de una broma se puso a marcar goles al instante y a demostrar que puede ser una buena pareja de ayuda para que Rodrigo vuelva a ser ese Rodrigo eficaz e interesante que jugó a un altísimo nivel la pasada campaña. Y Santi Mina está ahí, preparado par recibir al Rayo y esperando que Marcelino siga con su plan de apoyarse en el equipo de la pasada temporada que es el que le está dando un poco de aire a tener de los dos buenos últimos resultados tanto en Copa como en Liga. El Valencia da la impresión de que se ha despertado y en esa línea de actuación hay que destacar que ha despertado -esperemos que ese despertar no se acaba en el próximo partido contra el Rayo en Mestalla-y ese despertar coincide normalmente con la entrada en el equipo de Santi Mina y con la entrada en razón de Marcelino que se ha dejado de historias de nuevos y raros fichajes y se ha comprometido a sacar a los mejores jugadores que tiene en la plantilla o que están en mejor momento de forma. Yo realmente me alegro por Santi Mina por la sencilla razón de que ya lleva cierto tiempo con nosotros y con acierto o sin él si que ha demostrado siempre que ha jugado un interés importante en lo que estaba haciendo. Y Mina lo ha conseguido. Hoy por hoy es el delantero más en forma del equipo y curiosamente el que tiene más puntería. Es un delantero para abusar de él.Y yo contaría con él precisamente en el próximo partido frente al Rayo Vallecano en Mestalla. Esperemos a ver que decide nuestro entrenador.



Ayer jugó Batshuayi

El entrenador de la selección belga declaró que Batshuayi iba a ser el titular en el partido contra Islandia de ayer y afirmó que es un futbolista que siempre ha estado bien cuando él mismo se había implicado en el proyecto. ¿Y? Pues que aquí en Valencia le está faltando mucha implicación para ser uno de los titulares del equipo y ya va siendo hora de que cambie su actitud y se ponga las pilas de inmediato. Si no lo hace sobra en este Valencia.



