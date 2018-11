Rarezas de internacionales

Es curioso. El fútbol, cada vez me cabe menos duda, primero se juega con la cabeza y si estás contento e implicado luego responden a la perfección los piés. Digo esto así de claro pensando en los rendimientos que tanto Batshuayi como Rodrigo han tenido con la selección a la que pertenecen. El belga se sale con Bélgica y anota los dos únicos goles de su equipo. Por contra Rodrigo es colocado por Luis Enrique en una posición en la que juega incómodo y factura un partido flojito y sigue sin anotar goles. ¿Y para el Valencia quién es más importante? Pues miren, para ser francos, por el rendimiento último y en su equipo, es decir en su casa, ninguno de los dos tiene méritos contraidos para hacerse con un pueso en el once titular. Va y resulta que un jugador que no es belga ni internacional con la absoluta de España se llama Santi Mina y ese, de alguna forma, está sacando los colores a dos de sus compañeros que tienen más galones pero que a fecha de hoy los tienen ligeramente descansando o no sabiendo muy bien que hacer con esos galones cuando llevan la elástica del Valencia en algún partido. Si les soy franco debo añadir que soy muy de un buen Rodrigo y estoy convencido de que los goles llegarán. Ahora bien, si le colocas en el campo donde le colocó Luis Enrique lo único que consigues es que aumente su desesperación y escasa profundidad. Poner a Rodrigo pegado a banda y sin apenas dejarle moverse como a él le gusta es perder el tiempo y perder al propio Rodrigo. Yo esperaba que un buen partido de Rodrigo con la selección española acabara por ponerle las pilas y lo recuperaríamos para un Valencia que necesita de sus goles y de su acierto. Pero lo curioso del caso es que ha pasado todo lo contrario. Rodrigo, fuera de sitio eso sí, no ha carburado como en el fondo a mi me gustaría y por contra tenemos a Batshuayi casi castigado con el Valencia pero marcando goles sin parar con la selección belga, que no es una selección flojita ni poca cosa. En resumen, los partidos internacionales pueden cambiar la dinámica de ciertos jugadores o acentuar el mal estado de los mismos ya sea por malas colocaciones por parte del entrenador -como es evidente en el caso de Rodrigo-o por una carencia en su juego que empieza a ser preocupante. Pero yo insisto. Al fútbol se juega primera con la cabeza y luego con las piernas.



El futuro de Lato

Me gusta leer en el SUPER de ayer que el tema Lato se ha reconducido y el jugador no saldrá en el mercado de enero. Añade SUPER que ahora la toca a Marcelino ponerle las pilas y eso es lo que me hace a mi rascarme la cabeza y pensar. Quiero decir, si Lato estaba hundido porque no contaba para nada con Marcelino suena rarete que el propio Marcelino vaya a ser el sujeto que lo trabaje, lo motive o lo introduzca para la causa. Yo espero que sea así...o le haremos una faena al jugador y al propio Valencia.



