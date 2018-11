Necesito los goles de Rodrigo

No tiene suerte o no tiene chispa. Lo cierto es que cada partido que pasa sin marcar le duele en el alma a un goleador de su estilo. Rodrigo trabaja, se esfuerza, lo intenta...pero lo que necesita de verdad es romper esa racha de mala suerte que en ocasiones acompaña a un goleador y le hace la vida insoportable. Con dos golitos de Rodrigo estaría todo arreglado y el futbolista se quitaría un peso enorme de encima. Pero esos golitos no llegan. Pasan los días, pasan las jornadas y Rodrigo ha ganado en movilidad y cierta seguridad. Pero un goleador necesita goles como el comer y esos goles no llegan. En la selección ha jugado un poco contracorriente y no le ha salido bien casi nada. Rodrigo se ha desgastado mientras sus compañeros de equipo tenían un puñadito de días de vacaciones y de recargar las pilas pero a él le ha tocado vivir una mala experiencia con un mal equipo dirigido por Luis Enrique. España ha bajado un disparate su rendimiento con tanta gente nueva y Rodrigo tampoco ha dado con la tecla para salir del apuro en el que se ha instalado esta temporada. Para un delantero como él jugar pegado a banda como decidió Luis Enrique en el primer duelo es un disparate. Ni es su sitio ni rinde adecuadamente en esa posición del terreno de juego. Y en el último duelo, en el que jugó solo unos minutos, España ganó el encuentro pero en ningún momento ganó el duelo con comodidad a una débil selección de Bosnia. Y no, Rodrigo ni apareció ni dejó muestras de su talento. El tipo se esfuerza, yo veo que se esfuerza en todos y cada uno de los partidos que juega, pero eso no es suficiente para un delantero acostumbrado a vivir al amparo del gol. Cuando eso pasa, cuando un delantero con gol se queda sin gol baja enormemente su rendimiento y juega con un estado mental francamente preocupante. Y sí, la solución al problema en el fondo es muy sencilla pero parece que nunca llega. Dos golitos de Rodrigo, de esos que marcaba la temporada pasada, bastarían para darle un giro a la historia y volver a recuperar al delantero teóricamente mejor de la actual plantilla del Valencia. Y Rodrigo, hoy por hoy, sabiendo lo que sabemos de su fútbol, está tan alejado de la verdad que incluso Santi Mina le está dando mil vueltas en cuanto a rendimiento y goles. Yo espero que contra el Rayo, si Marcelino estima oportuno que juegue, rompa con su sequía y encuentre de nuevo el camino del gol. Sería la mejor medicina para curar a alguien que empieza a estar obsesionado con la ausencia de goles. Rodrigo es un tipo trabajador y se merece volver a reencontrarse. Y el Valencia también. Sería un gran fichaje recuperar ya al Rodrigo de la temporada pasada. Hace falta.



Y no jugó Batshuayi

Y miren, yo en eso de los goles pienso o he pensado siempre que al margen de llevar una preparación física adecuada -que en el caso e Rodrigo sí lo es- un goleador necesita transmitir sus goles al resto del equipo para sentirse importante y elevar el nivel de ese conjunto. Y luego tenemos el caso al revés. Tenemos a Batshuayi que en el primer partido con Bélgica marcó dos golitos al equipo rival pero este pasado domingo no tuvo más remedio que ver el duelo de su selección en el banquillo y eso que estaba ausente el delantero centro más o menos titular belga que no es otro que Lukaku. Batshuayi sigue quemando etapas pero no sabemos muy bien el destino de esas etapas. De momento no funciona. Y eso es grave.



