Un duelo que tiene muy buena pinta

El Valencia CF, como todos los equipos, ha regresado a los entrenamientos pensado ya en el próximo duelo de Liga que tiene a la vuelta de la esquina y que no es otro que un atractivo choque contra el Rayo Vallecano este sábado justo después de comer sin darte tiempo ni a pegar una cabezadita. Y ese duelo, ese partido, debe significar para el Valencia el despegue definitivo y el empezar a creer en tus propias fuerzas y dejarnos ya de tanto empate que con esta Liga de tres puntos por victoria el empatito ha perdido una fuerza descomunal. Y el rival es asequible y esperemos que la grada se olvide de tanto follón últimamente y se dedique desde el minuto uno a animar a este equipo que necesita de sus hinchas para salir airosamente del bache en el que se encuentra. Yo debo confesar que he tirado una quiniela en tiempo y forma y lógicamente le he puesto un 1 fijo al Valencia- Rayo porque es lo que creo que va a pasar y también es lo que deseo que suceda. Y sí, el equipo de Marcelino da la impresión de que se ha despertado de tanto sopor y doy por sentado que este partido lo van a disputar a muerte desde el minuto uno que el árbitro señale el comienzo del duelo. ¿Que llevamos pocos goles? Vale, sí, es cierto. Pero ese problema evidente tiene cura y esa cura pasa por recuperar la confianza y los goles ante un rival relativamernte asequible como es el del próximo sábado en el viejo y entrañable coliseo de Mestalla. Yo quiero ver de nuevo a un Valencia parecido al de la pasada temporada -equipo base- pero introduciendo desde ya algún cambio en el once titular para completar un equipo serio desde el minuto uno. Es cierto que el Valencia encaja muy pocos tantos pero también escierto que anota poquísimos. Y todos esos partidos en los que parece que el cero a cero sea una manera de vivir o un objetivo realmente interesante debería pasar a mejor vida. El fútbol, la diversión, el ambiente positivo, se desperezan siempre gracias a los goles de tu equipo. Y eso es lo que estoy esperando y lo que estamos esperando todos. El día es clave y el rival también. Ojalá suponga un alivio y una recarga de autoestima importante.



Lo de la Curva

Y sí, de cara al próximo partido del Valencia queda claro que los de la Curva están que trinan con el club y el poquito o nulo caso que les hacen. Dicho esto, y siendo más positivo que nunca, yo les pediría a los compañeros de la Curva que no se tomen el partido contra el Rayo como un duelo para lanzar un pulso a Murthy dejando de animar al Valencia. Yo si fuera ellos haría justamente lo contrario. Un partido denso, bien animado, potente y con un resultado final muy a favor del Valencia. Y si eso sucede, si eso vemos en Mestalla, mucho me sorprendería que en el club no reaccionaran ante lo evidente. Murphy tiene la palabra pero un Mestalla vivo y unido da una fuerza brutal a los jugadores.



