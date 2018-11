Portugal no cuida a Guedes

No lo entiendo. Da la impresión de que el Valencia CF está ligado a Mendes de forma absoluta desde que el club paso a manos de Peter Lim y eso debería servir para que el Valencia tuviera normalidad en us relaciones y más, fundamentalmente, con el fútbol portugués. Pero con Guedes no es el caso o mejor dicho, es el caso omiso. Un Guedes en pleno periodo de recuperación -el jugador está por debajo de su nivel por no haber empezado la temporada a tiempo y por haber surgido a la vez una pequeña lesión ya en el Valencia- no tendría que perderse ni un solo día de preparación en Paterna. E irte con Portugal, con tu selección, para no participar ni un minuto en sus dos encuentros es perder el tiempo y perder tu capacidad de recuperación. Y ojo, que no estoy pidiendo un favor descomunal. Entiendan si la posibilidad existe y bueno sería que en el Valencia tomaran nota y actuase en consecuencia, que por poner un ejemplo Cristiano Ronaldo prefirió quedarse con la Juventus en lugar de acudir a la llamada de la selección y se quedó con sus club sin participar en estos dos partidos de la selección lusa. Y si eso lo puede hacer un Cristiano que se encuentra en plena forma a buen seguro que también lo podría hacer Guedes si el Valencia se hubiera tomado interés en recuperarle y que no fuera con su selección y o bien a través de la Federación lusa o bien por medio de George Mendes que parece que corta un poquito el bacalao ahí en Portugal y aquí en el Valencia de Peter Lim se hubiera arreglado el tema. Pero la realidad es otra y esta nos indica que el Rayo va a ser el inmediato rival del Valencia y que Marcelino cuenta como siempre con Guedes pra formar un centro del campo en la zona izquierda del ataque del Valencia con todas las de la ley. Y sí, indudablemente Guedes es un muy buen futbolista y él solito, si se encuentra en una estado de forma adecuada, puede resolver un partido en un visto y no visto. Pero la realidad es tozuda y esta nos indica que eso no ha sucedido todavía en ningún partido del Valencia y por lo tanto el equipo está arrastrando un futbolista en un mal estado de forma. Guedes es un gran jugador pero para demostrar esa grandeza lo que debe estar es bien preparado física y mentalmente. Y por un lado físicamente está lejos del buen nivel que demostró parte de la temporada pasada y mentalmente yo creo que está mareado por todos los sucesos que han acontecido en su carrera deportiva en los últimos meses. Y todo es una pena. El Valencia necesita ya a un Guedes en un buen estado de forma y capaz de doblegar a la defensa rival. Sin Guedes el Valencia es un equipo mucho más débil que si tuviéramos a Guedes en plena forma para afrontar ese duro calendario que amenaza al Valencia. Yo realmente desconozco como se encuentra ahora. Pero tiene pinta de que hemos perdido algo de tiempo con la selección portuguesa y el mutis de Mendes sobre este asunto. Y eso es una pena que esperemos que no afecte para nada al fútbol de ataque del Valencia. Espero aguardando a ver lo que sucede.



Y la llegada de Soler

Es un jugador del que espero gestas importantes y lógicamente se está saliendo con la sub-21. Soler está alcanzando un grado de madurez interesante y se va confirmando todo lo que la gente consideraba de su fútbol. Soler es un valor seguro que tiene un sitio fijo en el Valencia. Y a mi eso me encanta. Merecido.



Más opiniones de Vicente Bau.