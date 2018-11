Algún fichaje a la vista

Lo confieso. Ayer fue un día con un toque especial para mí. Por un lado estaba inmerso en el 40 aniversario de Prensa Ibérica asaltado por recuerdos de ayer y de hoy, pero eso sí, todos con un toque agradable imposible de disimular. Y en esas estaba, pensado en la Avenida del Cid, antigua sede de Levante-EMV, en el Levante de Castellón en manos de Pepe Beltrán y en el SUPER que todos conocemos desde hace ya muchos años –y eso es un alegría enorme– cuando va y me topo con esa reunión secreta del Valencia CF que desveló SUPER ayer mismo y que me provocó una reacción muy positiva y una alegría francamente importante. Miren, el Valencia actual, ese que se programó el pasado verano pero que no responde en resultados ni en juego al interés que a todos nos había despertado el Valencia que acabó cuarto la pasada campaña, parece que está dispuesto a hacer un esfuerzo en este mercado invernal y de ahí vino esa reunión secreta que desveló con cumplida rapidez y agilidad este diario. Y yo me quedo con la sensación que tienen ahora mismo supongo que todos ustedes. El Valencia se ha reforzado en varios puestos y lo ha hecho con generosidad, pero sin buenos resultados. Y eso, en un club de fútbol que quiere volver a ser el mismo club fuerte y poderoso de hace algunos años, obliga a hacer un esfuerzo con cabeza en este próximo mercado invernal para subir las prestaciones del equipo y para conseguir una reacción rápida y potente.



Más vitaminas

Este pasado verano se le dio un poder casi absoluto a Marcelino para recomponer el equipo y yo supongo que puso todas sus ganas en ese intento, pero no le ha salido con la corrección que todos esperábamos. Y cuando eso sucede yo pefiero no buscar culpables y sí soluciones. Y en este deporte, eso de las soluciones solo pasa por fichar algún jugador en algún puesto ya previsto de antemano para formar un conjunto más sólido y acorde con el estilo de Valencia que todos queremos de forma urgente. Es algo que no puede esperar demasiado, y ese algo obliga de alguna forma a actuar de inmediato o a empezar las conversaciones casi de inmediato. El Valencia necesita más vitaminas y necesita darle un empujón a la plantilla para cambiar esa dinámica de equipo ligeramente endeble y sin apenas goles que tiene en estos momentos. El Valencia, en teoría, es mucho más que eso, y a eso es a lo que debe aspirar desde ya pensando en un futuro casi inmediato. Somos en teoría un equipo grande pero nos faltan los típicos resultados que emplean los equipos grandes para estar arriba en sus competiciones y bien clasificados en los torneos europeos que le toque disputar. Recordemos que el Valencia no es un equipo cualquiera y que no se puede ni se debe permitir comenzar otra temporada con los malos resultados de la actual. El Valencia, por club y exigencia, siempre debe estar entre los primeros.



El futuro de Lato

Es un tipo que me cae francamente bien. Hace un par de días fue su cumpleaños y la plantilla lo celebró con él como corresponde. Lato debería jugar un poquito más y así darle descanso de vez en cuando a Gayà, que es un futbolista que está de moda pero esa moda hay que trabajarla bien, si grandes excesos como parece que está pasando. Marcelino ya ha dicho que no lo va a dejar salir en enero, pero para mí eso significa darle más minutos.

