Derrota con buen juego

Me quedo con la imagen global del Valencia CF. El equipo se queda fuera de la Champions pero vimos a un conjunto jugando contra los grandes de la Juventus y lo hicieron bien, pelearon bien, pero no se consiguió un sueño casi imposible de seguir vivos en la Champions. Da la impresión de que el equipo de Marcelino ha comenzado tarde su andadura esta temporada en todas las competiciones. En la Liga está retomando su fútbol y sus resultados más normales pero la Champions que inició de forma casi ridícula ha pagado los errores del pasado y se queda fuera. La política errónea de fichajes del club -francamente muy mala- se ha cobrado ya una víctima, su propia víctima. El Valencia pasa a la Europa League con dos características claras. Pierde dinero evidentemente pero gana en competitividad para hacer algo interesante, Y me quedo con eso. Me quedo observando a un buen Valencia despidiéndose de la Champions pero haciéndolo con cierto orgullo y una evidente herencia del equipo del año pasado. Esa es una realidad innegable. La próxima temporada o ahora en invierno los fichajes los debería hacer el club, no el entrenador de turno. Una pena. Y sí, ayer jugamos un doble choque y no nos fue bien en ninguna de las dos canchas. Perdimos en Italia contra un equipo superior y dando la cara e indirectamente también perdimos en Manchester dando al traste con todas esas esperanzas que teníamos en busca de un milagro que este Valencia sí da la impresión que puede conseguir algún día pero los errores en los primeros partidos de esta competición nos han pasado factura. En el tono positivo lo que si que hay que observar es un cambio absoluto en la forma de jugar del Valencia. Serios, concentrados, a la Juve le costó un disparate dar con la tecla del gol y eso ya es un mérito para tener en cuenta. El Valencia ya debe ponerse a pensar en armar un equipo más serio y constante pensando en nuestra Liga y en la próxima Europa League. Después de este palo tenemos por delante un duelo en nuestra Liga donde debemos recuperar sensaciones y ponernos de nuevo el abrigo de un equipo que sí sabe lo que hace y sí sabe contra quien compite. Un buen resultado contra el Real Madrid sería dar un paso de gigante en busca de una nueva Champions League la próxima temporada. Y yo creo que jugando como ayer lo podemos hacer.



