Marcelino encubre a Mateu

No le den más vueltas. El último partido del Valencia CF sirvió para comprobar que el personal está hasta la boina y todo eso con Peter Lim presente para mayor escarnio del máximo accionista. Y el asunto de fondo, el doble asunto, es que Marcelino está haciendo cosas sorprendentes, extrañas y mal concebidas y que Murthy demuestra que es un mal enviado especial de Peter Lim para comandar la nave valencianista.El presidente se lía con las redes sociales, hace un tifo que se le vuelve en su contra, juega con su entrenador un partido de pena -y ya van muchos- y luego saca absurdamente pecho acusando a algunos de mal valencianistas. Como ven, un disparate auténtico se mire como se mire. Y en todo este fregado el único que no se quema en la jugada es nuestro Director General, digo de Mateu Alemany, que fundamentalmente es culpable directo de la mala planificación de la plantilla que dejó en manos de un tipo que no ha sabido fichar a nadie interesante -medianías casi todos- y que responde al nombre de Marcelino. Y sí, Marcelino parece perdido e insultantemente enamorado de su 4-4-2 que no está conduciendo a nada y ya ha conseguido que su equipo sea el menos goleador de toda la Primera Divisón, y eso ya empieza a ser grave a estas alturas del campeonato. Ahora bien, es indudable que los fichajes de Marcelino han sido un error de graves consecuencias y por ahí lo que debemos hacer es señalar también a Mateu Alemany por poner en manos de un técnico la planficación de una plantilla que en el caso de que acabes tirando al técnico te la vas quedar sin ningún genero de dudas y eso sí que es muy preocupante. Alemany le dió luz verde a Marcelino y ahora nos encontramos con un entrenador incapaz de cambiar nada, con un equipo muy lejos de sus principales objetivos y una plantilla realmente regular parida por el propio Marcelino. Y todo eso junto a mi me lleva a pensar que el Director General ha fracasado en su estrategia. Alemany no parece casi ni existir por cualquier lado, las críticas a un presidente denostado y que hace pésima publicidad de Peter Lim y de un entrenador encabezonado en jugar siempre igual sin que le de resultados y con una plantilla tristona y apática, son noticias preocupantes para un equipo que cuenta con clasificarse para la Champions pero que cada día que pasa tiene eso de la Champions francamente lejos y distante. Ni por juego, ni por ambición, ni por plantilla el Valencia está en situación de pensar en eso de la Champions que ya le empieza a quedar lejísimos y que esa lejanía provoca que el Valencia huela a mal planificado y mal ejecutado desde un principio. Desconozco para que quiere Marcelino a jugadores serviles y bien educaditos...pero ese 'querer' del técnico nos está llevando a tener un equipo plano y sin ideas lo que provoca que los objetivos iniciales y presupuestados cada vez parezcan más complicados y lejanos. Y sí, Alemany me parece un tipo válido, pero por ahí ha fallado de forma grotesca. Un técnico en activo nunca debe fichar.



Y lo de Guedes

Miren, vuelvo a insistir en lo mismo y lo que voy a decir no es una idea del propio Guedes y sí del Valencia en su conjunto. Guedes está 'tocado' y eso provoca que su rendimiento sea triste y bochornoso partido tras partido. Y así en lugar de tener una estrella tenemos a un tipo estrellado. Descanso y medicina, dos recetas que ayudarán sin duda a Guedes. Y sí, eso es urgente.

