Es obligado ganar al Manchester

No. No es un partido vulgar en el que no te juegas casi nada. El Valencia en el duelo de hoy ante el Manchester United debe dar un paso firme para salir de la crisis que le rodea y de paso conseguir un doble objetivo: Es importante el triunfo para ser cabeza de serie en esta complicada Europa League que nos aguarda a la vuelta de la esquina por méritos propios y debemos ganar porque eso representa unos euritos de más para la débil economía del Valencia. Y bueno, si me apuran, existe una tercera razón obvia para ganar este duelo. El personal está tristón, ve que su equipo no funciona, observa que marcar un gol es casi una heroicidad y todo eso conjuntamente puede quedar abatido con una contundente victoria ante el United de un viejo conocido de la afición del Valencia y de un gran amigo de un hombre que actualmente debe andar preocupado por la mala marcha de su equipo, y en este caso me refiero a la relación conocida entre Peter Lim y Mourinho, el entrenador de un desdibujado United. Mendes camina entre los dos y sería de justicia conseguir esa victoria que al Manchester no le supondría ninguna catástrofe pero que para el Valencia si representaría dar un paso de gigante para entrar por la puerta grnde en una Europa League que esta temporada tiene toda la pinta de que va a ser durísima y con muchos equipos realmente competitivos.



Examen de Marcelino

Y sí, el técnico del Valencia tiene en este compromiso la obligación de cambiar la dinámica de grupo y tiene también la necesidad de conseguir una victoria rotunda para que el personal deje de pedir su cabeza y paar que Alemany viva más tranquilo desde ese puesto de Director General que le ha 'regalado' a Marcelino la opción de hacer una serie de fichajes que realmente, a estas alturas del campeonato y de Europa, están sirviendo para más bien poco y eso sí que es culpa de Marcelino, pero más responsabilidad tiene Alemany por haber alimentado esa forma de funcionar que es francamente irregular tal como funciona el fútbol en este nuestro país. Miren, que Marcelino esté ratificado signfica que en la reunión del Hotel Las Arenas sí se habló de él y sí se hablo de su futuro. Si alguien no está en entredicho no es necesario ratificarle en su puesto, lo que de alguna forma representa darle un toque casi público y notoria de cara a todo el mundo que vive con preocupación el mal estado de forma del equipo que encabeza Marcelino de forma casi rutinaria.



Y sí, que descanse Guedes

De cara a este partido el Valencia ha tomado una decisión que a mi me parece del todo necesaria y acertada tal como están sucediendo los acontecimientos. Contar con un Guedes diezmado por una lesión contundente era lo mismo que no contar con nadie o jugar con un jugador menos. Y Guedes necesita este descanso.

