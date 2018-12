Un partido casi relajado

Uno de los nuestros. Soler abrió el marcador en la primera parte con un disparo marca de la casa y merecido. El Valencia CF salió en la primera parte sin la presión de clasificarse para nada y esa relajación le sentó francamente bien. En la grada estaba Peter Lim y el personal acudió al encuentro medianamente mosqueado por la mala temporada que está haciendo el Valencia CF hasta el momento, pero en esa primera mitad y a lo largo ya de todo el encuentro vimos a un Valencia superior y mejor que en el resto de partidos disputados esta temporada. Sufrió un poco más de lo normal en los últimos segundos bien por cansancio bien porque el Manchester apretó algo el acelerador, pero ya todo se había disputado con antelación. El Valencia fue superior durante casi todo el duelo y eso lo reflejó al final el marcador.



Un mal Manchester United

Nos alegramos por la victoria del Valencia y por la seguridad que esta victoria le debe otorgar para los próximos compromisos de Liga pero también debemos ser conscientes que el rival de ayer, exceptuando los últimos minutos, no fue un United de envergadura. Mourinho formó una alineación inconstante y eso benefició al Valencia para ganar el duelo y esperemos que también le vaya a servir para coger un poquito de confianza en la Liga y en la Europa League, ediciones ambas que están de momento cuesta arriba. En la Liga pesa el flojo inicio del campeonato por parte de los de Marcelino y la Europa League que nos aguarda promete ser que va a ser muy dura dados los equipos clasificados.



Me gustó Mestalla

Y miren, si me alegro de algo especialmente sobre el partido de ayer fue ver la alegría de la grada de Mestalla posiblemente por primera vez temporada. Vale que el Manchester está jugando regular pero eso no quiere decir que no sea el United ni que no tenga la categoría del United. El Valencia en esta ocasión comulgó con su gente, con su grada, y pudimos ver un partido entretenido y con algo de magia, algo que parecía que habíamos olvidado en los que llevamos de curso. Y bien, si el resultado fue interesante me gustaría también que los lesionados Lato y Kondogbia no tengan nada serio y puedan recuperarse con rapidez. La entrada que sufrió el canterano por parte de Valencia, es denunciable... tremenda.



La gran fiesta

Y por cierto, hoy en SUPER estamos de fiesta y es una fiesta con relumbrón y muy merecida. Nuestro diario cumple la friolera de 25 años y eso ya es un mérito que convierte en muy importante a toda la gente que empezó en este proyecto y a todas las personas -muchas- que han pasado por este proyecto. La fiesta de cumpleaños promete ser uno de los actos deportivos más importantes del año. Yo acudiré al acto para saludar a todos mis compañeros y desearles toda la suerte del mundo de cara a los próximo 25 años que la aguardan a la cabecera. Y miren, con partidos del Valencia como el de ayer SUPER carga energías de forma indisimulada. Y yo me alegro. 25 años no se cumplen todos los días.



