Mucho más allá del VAR

Más allá del VAR existe una cruda realidad que no debemos esconder y sí apretar los dientes para que no vuelva a ocurrir. Me estoy refiriendo al pobre juego del Valencia y más en concreto al pobre juego del equipo en la segunda parte contra el Eibar. Miren, en la primera mitad pudimos sentenciar por un mínimo de un par de goles de diferencia... pero en este equipo lo de marcar goles parece una utopía que nos lastima lamentablemente. Y sí, luego hubo una tomadura de pelo del árbitro con un VAR en contra y un no VAR a favor que dió el empate al Eibar y al Valencia CF le dejó KO. Pero yo en este artículo me niego a acusar al VAR de todos nuestros males. Ahí sí existen males pero el mal más grave es la falta absoluta de acierto de cara a la meta contraria y el deficit de autoestima que el club ha tenido en el capítulo de fichajes. La misión de Marcelino este pasado verano en el tema de malos fichajes lo estamos pagando ahora. Y el asunto sucio de Marcelino -Zaza, Lato, Murillo, Ferrán...-no es un tema del pasado verano. Eso está sucediendo ahora y en ese aspecto hablar del VAR es poner una cortina de humo a una mala gestión por parte del entrenador. Todo lo que se hizo bien la pasada campaña se ha desmontado en la actual y en ese aspecto existe un claro responsable de una plantilla mal concebida y torpemente fichada. La culpa de Marcelino es enorme y el maltrato con algunos jugadores que sí tiene en la actual plantilla también es enorme y yo, en ese aspecto, señalo más a Alemany que al VAR. El VAR está siendo injusto pero Alemany fue muy torpe dándole a Marcelino un poder que jamás debería asumir un entrenador. En ambos casos fallan los dos gravemente. Hemos perdido la Champions y nos encontramos en Liga en una posición lastimosa. Y eso, con VAR o sin VAR, es culpa directa del Valencia CF y de una planificación más que deficiente para encarar la temporada del Centenario con un mínimo de garantías. Y sí, ahora estudias cargarte a Gameiro y Batshuayi pero el pecado ya lo has cometido o lo has hecho en una temporada que debería ser ilusionante y no tristemente aterradora como la actual. El Valencia, con VAR o sin VAR, no está la altura.



Creo en Rodrigo

Y miren, al margen de anotar un gol en el último partido y poner fin a un enorme abánico de partidos sin hacerlo yo tengo que reconocer y decir que el fútbol de Rodrigo -con gol o sin gol- sí que me gusta. Para mi tengo que reconocer que lo que sí veo es que su papel en un equipo de fútbol es como de madiapunta teniendo un nueve de área por delante. Rodrigo se mueve con soltura sobre un terreno de juego y para mi si es un jugador vital para este equipo sin gol. Y la culpa de no tener gol no es de Rodrigo, sí que lo es de quién organizó de pena una plantilla carente de pegada. Una pena.



El centro del campo

Miren, la verdad, de cara al próximo encuentro de Liga no estimo realmente importante que el Valencia se tenga que inventar un centro del campo más o menos novedoso por las bajas de Kondogbia y Coquelin en el centro del campo. Soler puede jugar con Parejo o algo parecido. Sea como fuere la visita del colista de Primera División, la visita del Huesca, se debe resolver sin ninguna preocupación más allá de lo normal. El Huesca solo ha ganado un partido de 16 y apunta a descenso casi de forma automática cuando acabe la temporada.



