Soler, un tipo con estrella

Hoy paso de Marcelino, de Alemany y de la tristeza que rodea al Valencia actual en el año de su Centenario. Pero de lo que no paso, y me alegro de que haya sucedido así, es de ver a Carlitos Soler acompañando a ese importante grupo de veteranos del Valencia -muchas leyendas para todos- que se reunió hace dos días en el viejo coliseo de Mestalla haciéndonos vivir momentos pasados de una singular belleza e importancia.

Yo de alguna forma me he criado en una época de bonanza para nuestro Valencia y ver a tantas figuras juntas y recordar tantos partidos pasados y repletos de historia me ha provocado que recupere la fe en nuestro Valencia y que recargue la batería de la ilusión y de la esperanza. La reunión de viejas glorias tuvo un poquito de todo pero yo no puedo olvidar la presencia de Carlitos Soler en dicho acto y compartir foto con auténtica leyendas y eso que él es joven de narices, pero ya con una personalidad destacada en nuestro querido fútbol. De Soler, además, me encanta que haya sido incluido en el once supuestamente titular de la Champions League y también me gusta lo que se está barruntando en esto días y es que en el próximo duelo que tiene el Valencia en el viejo coliseo de Mestalla, ante un equipo roto y con pinta de ser máximo candidato al descenso como el Huesca, Soler puede volver a jugar en su sitio natural acompañando a Parejo en el centro del centro del campo. Esa pequeña noticia, que parece algo tonta, a mí me llena de esperanza por ver a un jugador que tiene toda la pinta de que va a marcar una época jugando en su puesto natural y en el Valencia, y que hasta la fecha Marcelino solo lo ve jugando pegado a la derecha en lugar de en su sitio natural. Y sí, me gusta ver a Soler acompañando a las viejas glorias en Mestalla y me gusta sentir que Soler va a volver a jugar en su sitio natural este próximo domingo. Y miren, observé la foto de Carlitos Soler un día antes de lo acontecido en Mestalla camuflado en el Bioparc acompañando al acto para apadrinar a perros sin dueño y ligeramente abandonados y juntándolo todo, juntando su foto con los veteranos, su posible regreso al centro del campo y su visita al Bioparc queriendo pasar inadvertido, me inclino por pensar de que estamos ante un futbolista que va a marcar toda una época en nuestro Valencia y si me apuran también en el fútbol nacional. Soler es un tipo humilde y brillante, y huele a que va a ser un crack brutal dentro de nada. Yo apuesto por él. Le tengo una fe absoluta.



Y lo de Murillo

Miren, por otra parte, estoy dándole vueltas a lo de Murillo, a su ausencia continuada esta temporada bajo el mandato de Marcelino y su cesión al Barça de Valverde y a mí me parece una burrada por parte de nuestro técnico quitarse de encima a un defensa que es muy válido y que lo tiene casi apartado para todo. Me comentan una historia rocambolesca de la posible causa que ha provocado que Marcelino le haga la cruz pero no la voy a hacer caso ni le voy a dar publicidad. Lo que sí que veo, y lo veo claro, es que teníamos un central que ya ha demostrado que sí sabe jugar bien el fútbol y que lo hemos tenido apartado y casi desesperado. El error de Marcelino en este caso yo lo encuentro mayúsculo. Y pienso en Murillo y pienso en otros jugadores arrinconados por el míster y siento una impotencia enorme. Igual algunos de los veteranos que posaron con Soler me lo explican... Eso sí, de forma tristona seguro.

Más artículos de opinión de Vicente Bau, aquí.