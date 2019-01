El miedo en el cuerpo

Hoy el Valencia juega un partido especial. En principio debería ser un duelo tonto con el que no debería tener problemas. El Sporting de Gijón, además, es en estos momentos un equipo e media tabla de Segunda División y eso quiere decir que es un rival fácil en teoría, pero se mide a un Valencia repleto de dudas y con muchas bajas importantes. Y no debemos olvidar además el pasado asturiano de Marcelino y especialmente su pasado por el propio Sporting, que según las malas lenguas le costó el puesto en el Villarreal por dejarse ganar ante los asturianos de forma sorprendente y casi calculada. Ahora, obviamente, el panorama es distino y si alguien tuviera que hacer un favor a alguien lo debería hacer el propio Sporting con Marcelino, para devolverle esa antigua moneda. Hoy en día un equipo de Segunda poco o nada tiene que hacer en la Copa y además un tropiezo del Valencia ante el Sporting sería un drama que podría tener consecuencias. Marcelino, no lo olvidemos, está contra las cuerdas por los malos resultados que está obteniendo el Valencia CF. Puede contar con el voto a favor de Alemany, que es quién toma las decisiones, pero el agobio con el entrenador ya es indisimulable y un tropiezo ante el conjunto asturiano podría condicionar la postura de Meriton sobre la continuidad de Marcelino.



Perdido el norte

Y sí, el equipo está mal y camina de manera errática por LaLiga. Ahora bien, un equipo de Segunda División no debería ser un problema para el Valencia, incluso un buen resultado podría tener ese carácter de suerte positiva que todos esperamos que suceda. El duelo, que ya saben todos ustedes que es al final del día, no debería marcar nada más que lo normal y lo normal en este caso sería que el Valencia saliera victorioso y cómodo de este duelo y así de paso cargar la batería para reaccionar ya de una vez. Y miren, al final la Copa del Rey siempre es tractiva, sobre todo en los últimos compases, y en esta ocasión puede obtener un efecto brutal para un equipo que en LaLiga parece haber perdido el norte. Que el Valencia está mal ya lo sabemos todos. Y que Marcelino comienza a estar muy señalado por una forma de dirigir la plantilla que nadie comprende, también. Pero todos esos males se curan ganando partidos y eso significa que hoy, esta noche, el Valencia debe empezar desde ya a hacer los deberes y a demostrar su codición de equipo muy superior a su rival. Hace años, muchos años, un duelo contra el Sporting sería cien veces más complicado que el de ahora. Piensen, un mal resultado no sería bueno para el Valencia y pésimo para Marcelino. Confiemos en que haya suerte y que el Valencia juegue al nivel que todos esperábamos al principio de temporada. Ya toca.



Lo de mi vecino

Lunes por la mañana, a primera hora y nada más amanecer, me cruzo con mi vecino en el ascensor. Sí, yo iba un poco 'depre' a trabajar y él estaba indignado con su Valencia CF y más indignado todavía con el entrenador. Me puso a Marcelino a caer de un burro. Y yo, sinceramente, sí estaba de acuerdo con él, pero mantuve la calma. Le hablé del partido de hoy y de un posible cambio de ruta de este triste Valencia. Él no me creyó, francamente, y yo me quedé absolutamente repleto de dudas.



