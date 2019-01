Alemany, sí tienes un grave problema

Muchos hablamos de Marcelino, del trabajo de Marcelino, de los fichajes de Marcelino y de la pésima imagen que está dando el Valencia en la actual temporada. Y sí, eso es obvio como también es obvio que los fichajes de Marcelino para la delantera son un desastre y que la defensa hace aguas de forma indisimulada, como sucedió en el pasado partido de Copa ante el Sporting de forma bastante canalla y grotesca. Y sí también, si estuviera en mi mano yo me cargaba a Marcelino en un visto y no visto pero dudo un disparate que el hombre que lo fichó y le otorgó un poder descomunal sobre el equipo y la planificación de la plantilla, digo de Mateu Alemany, vaya a hacer esto hoy. El problema, y lo digo con el corazón, es que este ridículo Valencia de hoy en día es complicado que se arregle con el despido del técnico. Lo más preocupante es que el equipo lo ha parido Marcelino, el hombre que ficha es de Marcelino y todo lo que gira en torno al Valencia CF depende de un entrenador al que nuestro Director General le ha dado manga ancha para hacer lo que quiera -y muy mal hecho, por cierto- y eso tristemente no va a desaparcer cuando desaparezca Marcelino. Así las cosas me produce una tristeza terrible que un hombre de fútbol al que admiraba como es el caso de Alemany se haya metido en semejante disparate dirigiendo al Valencia y a día de hoy sufro pensando que todos los desastres de este Valencia sí son culpa de Marcelino pero más del señor Alemany por haberle dado tanto poder a una persona que ha demostrado que es incapaz de poner orden en una parcela tan vital. Y el asunto en sí es tremendamente preocupante y triste. Hoy Alemany dirá en rueda de prensa que confía en Marcelino -otra cosa sería que le llamaran de Singapur con órdenes totalmente contradictorias a su pensamiento- como no puede ser de otra manera por parte del hombre que se ha jugado su prestigio apostanto por Marcelino y dándole tanto poder a Marcelino. Alemany, cuando habla, suele hablar claro y tiende a ser contundente. Pero en este caso, si yo viviera en Singapur y tuviera algo que ver con Peter Lim, le preguntaría qué tipo de decisiones ha tomado para tener al club en el año de su Centenario de forma tan triste y patética. Vale, sí, le preguntaría obviamente por el futuro de Marcelino, pero yo hoy metiéndome en su piel y sintiéndome un poquito Alemany ya me veo venir la respuesta. Alemany va a apechugar con Marcelino y de alguna forma va a decir que sigue apostando por un proyecto, el suyo, que sinceramente, y para mal, a mi me está sorprendiendo de forma brutal estas últimas horas. Y les voy a ser sincero. Sí encuentro a Marcelino culpable de casi todas las cosas que tristemente nos están sucediendo...pero en el fondo veo todavía más culpable al hombre que le regaló de forma indisimulda todo el poder deportivo en el Valencia. Y ese fue Alemany.



