La palabra de Alemany

La rueda de prensa de Mateu Alemany respondió a todos los parámetros esperados y solo hubo una especie de canto de sirena defendiendo a Marcelino y pidiendo el apoyo de todos los aficionados a la labor de Marcelino. Y sí, ese mensaje también llegó al vestuario y por lo tanto se hicieron eco social todos los jugadores del Valencia, no solo el expulsado por Marcelino, me refiero a Batshuayi...un jugador que por cierto fichó el propio Marcelino y que no ha dado ni una a derechas y queda apartado del equipo. Y recuerden, Marcelino pidió el fichaje de un delantero para suplir al jugador que él fichó y eso de alguna forma suena rarete y sorprendente. Marcelino, liquidando a Batshuayi -creo que con todo merecimiento, por cierto- de alguna forma se está dando un golpe a sí mismo por confiar en él en el pasado mercado de verano. Marcelino fue apoyado de forma indisimulada por Alemany en la ciudad deportiva de Paterna y ahora solo queda convencer a los aficionados para que cedan en sus peticiones de nuevo entrenador y se centren en el partido del sábado ante el Valladolid donde el Valencia se juega igual de forma definitiva su futuro en este Liga del Centenario que está resultando mucho más compleja de lo que todos esperábamos el pasado verano. Marcelino, de alguna forma, ha recibido el visto bueno por parte del Director General del club y eso significa que debe reaccionar para ganarse la confianza tanto del resto de sus jugadores como del de una afición que está hoy por hoy hasta las narices de Marcelino y del fútbol con el que racanea jornada tras jornada con ese grupo. Alemany, repito, fue claro en su rueda de prensa y dijo bien a las claras que no habla del futuro porque a él lo que le gusta es valorar el presente e incluso valorar muy positivamene todo lo que el Valencia ha realizado en tiempos pasados desde que él llegó al Valencia y cuando digo él me refiero también a Marcelino que es el hombre que ha elegido él mismo para llevar las andanzas deportivas de la entidad. Alemany, por decirlo claro, ha dado un margen de confianza a Marcelino de forma pública y notoria y prefiere vivir en el día a día que pensar en cosas futuras que todavía no han acontenido. En resumen, el apoyo de Alemany a Marcelino ha sido absolutamente brutal hablando en términos de presente y con este papel de alguna forma cumple el guión previamente establecido por el Director General a fecha de ayer. Y sí también, quedó claro que su decisión de ayer también cuenta de momento con el visto bueno de Peter Lim que según cuentan personas cercanas a él se siente francamente agobiado por la mala marcha del Valencia y por la mala actuación de Marcelino como cabeza visible de la parcela deportiva del club de Mestalla. Así quedó la rueda de prensa de Alemany que supo torear a la perfección la grave situación que atraviesa el club en estos momentos francamente complicados para la entidad de Mestalla en estos complicados momentos. Punto y final por tanto. Sigue Marcelino no sabemos hasta cuando, pero sigue apoyado por el club y la cita de mañana cobra una importancia real pero no contabilizada.



Y lo de Batshuayi

Alemany fue muy claro sobre este jugador y dejó bien claro que están negociando su salida con diversos equipos de cara a un futuro inmediato. En vista a eso sí podemos afirmar que el fin de Batshuayi es una evidencia contrastada.



