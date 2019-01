¿Hoy es un examen final?

En teoría no es un examen final para el Valencia CF. Según las palabras de Mateu Alemany la visita del Valladolid no tiene que cambiar para nada la actualidad del Valencia aunque, obviamente, el personal tiene muchas dudas y no está muy de acuerdo con las declaraciones que realizó nuestro Director General en rueda de prensa en la Ciudad Deportiva de Paterna. De esas palabras, de esas declaraciones, Alemany afirmó que no le gusta hablar sobre el futuro y por lo tanto sí que se mojó en apoyo del hombre al que él le ha dado el poder en la parcela deportiva del Valencia. ¿Eso significa que no habrá ninguna novedad sobre Marcelino vía Singapur?

Miren, lo realmente importante es que hoy el Valencia CF debe ganar sin ningún genero de dudas al Valladolid para evitarse más problemas de los que tiene y para empezar a respirar en una temporada que está resultando bastante caótica en lo deportivo. Los jugadores tienen hoy la palabra y en teoría, si lo analizáramos todo desde el principio de temporada, el de hoy debería ser un duelo relativamente fácil para ese equipo que quedó cuarto la pasada campaña y que tanto defiende Alemany. Pero la realidad es cabezona y esta nos indica que ese equipo ha variado un disparate y se ha empequeñecido en lugar de crecer tal como está más o menos estipulado en tiempo y forma correctos. El duelo de hoy debería tener un pronóstico claro a favor del Valencia pero por contra genera todo tipo de dudas. Genera dudas el posible resultado, genera dudas que el Valencia vaya a marcar algún gol y genera más dudas por el ambiente que se pueda respirar en Mestalla ante una afición francamente desilusionada y con tintes apáticos a estas alturas de puro aburrimiento.

El Valencia CF tiene un examen realmente importante y en teoría debería ser el claro favorito para ganar tranquilamente este encuentro que otorgue, de paso, un punto de tranquilidad a un club que en estos momentos camina desquiciado y dejando una imagen lamentable en Primera División. Algunas fuentes aseguran que Peter Lim ya ha contactado con Mendes para que vaya consultando u ojeando el nombre de un futuro sustituto para Marcelino. Y sí, si eso sucede el que quedaría mal públicamente de alguna forma sería Alemany por apostar claramente a favor de su hombre, es decir a favor de Marcelino, y compartir de alguna forma el mismo fracaso que está adornando -o desordenando, mejor dicho- el trabajo del mismo y que sin duda alguna tiene un reflejo absoluto en los malos resultados del primer equipo y en el mal juego que viene desarrollando últimamente el conjunto de Mestalla. Veremos que sucede esta tarde justito después de comer, veremos cómo reacciona el equipo y veremos como reacciona la siempre fiel afición del Valencia en este duelo.

El Valladolid, por su parte, lo tiene claro. Pretende que pasen los minutos sin encajar ningún gol y eso obviamente implicaría cierto nerviosismo por pate de la parroquia valencianista.



Y lo de Sean Bai

El nombre igual les suena un poco raro pero para decírselo humildemente fue el señor encargado de la locura de la cuenta de twitter del Valencia en inglés que recibió todo tipo de justas críticas por parte de todo el mundo. ¿Su premio? Pues Murthy parece que no aprende de los errores cometidos y ahora va a ser una especie de jefe de cuanto cambio se realice en la ciudad deportiva de Paterna. Y eso, así de entrada, produce pánico.