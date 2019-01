Hoy le toca hablar al equipo

Aunque Mateu Alemany diga que no interesa la Copa del Rey en el fondo el partido de hoy encierra en noventa minutos mucho más que un duelo contra un Segunda División que nos sacó los colores hace unos días y que dejó a Marcelino tocado y casi hundido por el ridículo que hizo el Valencia CF ante el Sporting. Y hoy, si somos sinceros y viendo el panorama que tenemos por delante, a los que les toca hablar es a los jugadores que con puntería o sin ella están obligados a eliminar a este equipo de Segunda y a ofrecer una imagen de equipo que sí sabe lo que quiere en estos noventa minutos que realmente encierran un futuro impresionante para el propio Valencia y especialmente para Marcelino.

Y da igual lo que dijo Alemany en su pasada rueda de prensa. Manifestó que no importaba la Copa y su declaración en ese aspecto fue de una tristeza tremenda y un pequeño palo para la afición del Valencia que el otro día dio todo un ejemplo de lo que es apoyar a un equipo que tristemente empató un partido que debería haber ganado casi el cien por cien de las veces. Y el tema es simple. Cuando Parejo marcó ante el Valladolid celebró el gol con rabia y luego fue a ofrecerle ese gol a Marcelino fundiéndose en un abrazo francamente muy comentado y bastante clarificador. Y el tema es simple. Si ese abrazo de Parejo resume en unas manotadas el sentir de toda la plantilla hoy le toca a esa plantilla hacer los deberes ante el Sporting y diga lo que diga Alemany jugar un buen partido y doblegar tranquilamente a un Sporting que en realidad es un equipo muy inferior a este Valencia al que le vendría de cine una victoria cómoda ante los asturianos.

Y sí, hoy los únicos protagonistas son los jugadores y deben demostrar por un lado su calidad y por el otro su teórico apoyo al técnico jugando un partido demostrando que sí son muy superiores a este Sporting que nos sacó los colores en el partido de ida de una forma bastante vergonzosa para este Valencia que necesita con urgencia ese resultado positivo que le de un poco de tregua y que de alguna forma otorgue a Marcelino la sensación irrefutable de que los jugadores están con él y le dedican pasar a la siguiente fase. Y simplemente una cosa más. Alemany debería ya entender a la magnífica afición del Valencia y si realmente fuera así jamás hubiera declarado que no importa la Copa para nada .

Miren, a Alemany los jugadores le deberían decir, sobre el terreno de juego, dos consignas inviolables. Deben demotrar que sí son capaces de darle interés a la Copa juegue quién juegue y deben demostrar, por encima de todo, que sí quieren a Marcelino y que por lo tanto le dedican de alguna forma un triunfo que todos estamos esperando de una forma absoluta y casi desafiante. La cita ya saben que es esta noche y coincide con la visita a Peter Lim de nuestros máximos dirigentes. Y piense lo que piense Peter Lim, que sinceramente lo desconozco, el mejor mensaje que le puede mostrar Alemany es una victoria ante el Sporting y pasar a la siguiente ronda de una competición que apasiona a los valencianos... y que el propio Alemany debe desconocer.



Un aplauso para Lato

Me dicen que Lato está muy contento de estar en el Valencia y que eso de querer marcharse del equipo era solo una noticia sin ningún fundamento real. Y yo me alegro. Me alegro por el enorme cariño que este canterano tiene al equipo y por quedar desmentida la noticia de una forma contundente.