De la mano con Parejo

Me apunto. El vestuario da un paso al frente y decide tirar del carro con Parejo como hombre más visible llevando las manijas del equipo. Y ese paso adelante que ayer me mostraba la portada de este diario es toda una declaración de intenciones y por otra parte incluye la importancia que Parejo tiene dentro del vestuario. Dani, no lo olvidemos, suele ser el eje constructor del equipo, el hombre que lanza faltas, corners, penaltis...de todo, y cuenta con la absoluta confianza y vara de mando que le otorgó el entrenador nada más hacerse cargo del equipo. Y sí, indudablemente Parejo arrastra tras de sí todo tipo de opiniones encontradas y contradictorias la mayoría de las veces. Hay personal enamorado del fútbol de Parejo y existe también personal que no le perdona ni una. Sea como fuere la realidad se impone y tanto si te gusta Parejo como si no, es importante esta conjura de la plantilla, con su capitán al frente de la misma, dispuesta y comprometida para dar un paso al frente y sacar al Valencia CF del triste lugar que ocupa en la tabla y del mogollón de empates que tiene acumulados a fecha de hoy.



Lo del Celta

El Valencia CF visita a un Celta en horas muy bajas y esta conjura del vestuario valencianista debe servir para dar otro paso adelante y para demostrar que este equipo sí puede y además quiere. Y que ese tres a cero que logró en la Copa –ante un Segunda con suplentes, que todo hay que reconocerlo– debe ser la espoleta para este equipo. Yo me voy a reservar mi opinión particular sobre Parejo pero no me voy a reservar mi opinión sobre el reto que ha decidido emprender la plantilla. Y ese reto cuenta con todo mi apoyo y si me apuran también con todas mis bendiciones. Ya no se trata de si te gusta Marcelino o si lo despedirías. Aquí lo realmente importante es que esta ciudad y el montón de seguidores que arrastra el Valencia ya no puede continuar con esa linea de descrédito que parece que ha interrumpido muy positivamente ese partido de Copa ante el Sporting y el morbo que supone pasar a cuartos de final de una competición, la copera, que tanto gusta a la afición del Valencia y que tanto parece disgustar a Alemany por las palabras que pronunció antes de jugarse el partido de vuelta ante el Sporting. Alemany afirmó que no estaban aquí para la Copa y la señaló como una competición casi prescindible para el Valencia si quiere hacer algo en las otras dos competiciones que tiene entre manos: Liga y Europa League. A Alemany se le notó que la Copa, que aporta poco dinerito, le importa más bien poco. Pero yo espero que haya recapacitado y se impregne de la ilusión que el pasar a cuartos de final le ha dado a una afición como la del Valencia... enormemente fiel a su equipo pero maltratada de una forma evidente en la actual temporada. De cualquier forma pasemos de lo que opina Alemany y demostremos ante un Celta en horas bajas nuestra recuperación.



Lo de Iago Aspas

Que Iago Aspas es un jugador especial y distinto nadie lo duda. Como tampoco nadie con dos dedos de frente puede negar que la lesión de Iago le ha sentado de pena a un Celta que ronda los puestos de descenso. Cuarto por la cola, jugando mal y con Aspas lesionado. Todo un panorama propicio para un Valencia CF que necesita demostrar y demostrarse a sí mismo que puede mirar hacia arriba.



