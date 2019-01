La Copa no se juega hoy

Obviamente una eliminatoria de Copa de cuartos de final tiene todo el morbo del mundo acumulado y más en esta ocasión sabiendo ya el rival que le toca al Valencia y ligeramente sorprendidos por la ligera solución al conflicto entre Barça y Levante por la alineación indebida de Chumi en el encuentro de ida en el Ciutat de Valencia. Bien, la Copa está ahí repleta de morbo y espectáculo para todos los participantes que tienen un pie en cuartos de final pero hoy debemos hacer un paréntesis y regresar a la realidad más absoluta y contundente que no es otra cosa que el duelo de Liga natural entre un Celta en horas bajas y un Valencia que visita Vigo con la idea de haberse respuesto por fin de este horrible comienzo de temporada que la pasada eliminatoria de Copa ante el Sporting nos ha permitido de nuevo soñar un poco más con un Valencia digno y sabiendo por fin como se juega a fútbol y se meten algunos golitos, algo que parecía casi imposible viendo el inicio de campeonato de club de Mestalla.

La cita es hoy, en el mítico Balaídos, a partir de las 20.45 horas, y en ese duelo se confirma una noticia muy positiva para el Valencia de la actual temporada. La baja confirmada de Iago Aspas permite dar un respiro al equipo valencianista y se quita de encima al posiblemente único jugador del cuadro de Vigo que en un buen estado de forma podría corromper a la defensa titubeante del Valencia con su calidad. Y esa baja, la de Aspas, es una noticia enorme para un Valencia que si bien es cierto que ha demostrado en Liga que está con la pólvora mojada también debemos añadir que en los últimos duelos del campeonato la defensa de Marcelino ha estado muy frágil y muy por debajo de lo esperado. Y sí, hoy es ese partido donde el Valencia debe sacar pecho por primera vez en todo el campeonato y demostrar que tiene ambición, que sabe marcar goles y que ha regresado a la Liga ese equipo que la temporada pasada nos ilusionó a casi todos con ese cuarto puesto final en el campeonato. Y sí, la Copa vendrá después y ella traerá todo el morbo del mundo. Pero insisto, eso será después y bien haría el Valencia en centrarse desde ya en el presente y ese no es otro que el partido de esta tarde-noche en Balaídos. Miren, en este momento todos damos mas o menos por seguro que el Valencia ya ha espabilado y que de alguna forma ha vuelto a ser ese equipo peleón y competitivo de hace un año. Pero eso es simplemente creer y hoy de lo que se trata es de demostrar algo mucho más contundente. Hoy no se trata simplemente de creer. Hoy el Valencia tiene la obligación de ir a por el partido ante el Celta... sin nada más que añadir.



Lo de Kang In Lee

Dicen que el Real Madrid se ha fijado en el joven jugador del Valencia, en la perla de la casa para decirlo de una forma gráfica que todos entendamos, que no es otro que el recién debutante Kang In Lee y ese fútbol espectacular que todos apreciamos en el jovencísimo valor de la cantera de Paterna. Bien haría el Valencia en cerrar filas cuanto antes con este jugador ya que da la impresión que tiene descaro y calidad de sobra pra triunfar en el Valencia en un margen de tiempo más bien escaso. El futbolista vale hoy en día 20 'kilos' y ese dinero parece una golosina para equipos que sí dispongan de ese capital y sepan apreciar todas las cualidades que encierra Kang In Lee pese a la tremenda juventud. El jugador huele a fenómeno y es fundamental atarlo bien.



Más opiniones de Vicente Bau.