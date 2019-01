Del duelo de Copa del pasado martes a la visita del Villarreal este próximo sábado podemos extraer cuatro nombres propios para comentar lo que está pasando con el Valencia CF y las novedades, positivas y negativas, que nos está dejando el equipo partido tras partido. Vamos a hablar de estos cuatro valencianistas, Kang In Lee, Coquelin, Wass y Marcelino, y de la suerte dispar que están demostrando al equipo en sus comentadas aparaciones. Empecemos con la historia.



Kang In

Es un futbolista muy joven pero a mí ya me ha demostrado que tiene que tener minutos desde ya en el primer equipo y, siendo franco, debe jugar antes que un tipo que me cae bien como Cheryshev pero que no da una a derechas. En el pasado partido de Copa nuestro Kang In se las tuvo que ver con el duro jugador del Getafe Damián y salió airoso de un compromiso que era realmente complicado. Doy un semáforo verde a Kang In por su fútbol y espero que empiece a contar mucho más para Marcelino. Este Valencia CF necesita un tipo así.



Coquelin

Su ausencia en el partido de Copa fue altamente llamativa y yo solo espero que se recupere de sus lesiones para los dos duelos importantísimos que tiene el Valencia por delante. Me hace falta Coquelin ante el Villarreal este próximo sábado y me hizo muchísima falta el mismo jugador en el pasado envite de Copa. Su presencia, junto a la del lesionado Kondogbia, es fundamental para este equipo timorato.



Wass

Este fichaje de la actual temporada parecía que iba a ser medianamente interesante pero está resultando un lastre para el Valencia CF. El fútbol de Wass está a años luz de lo que necesita el equipo y pese a ser utilizado por Marcelino como un comodín para diferentes posiciones en el campo lo cierto es que su rendimiento es hasta la fecha francamente flojito. Marcelino echa mano de él en cualquier posición y su rendimiento no justifica ese empeño del entrenador. Ni es un lateral diestro en condiciones –Montoya es mil veces superior– ni puede acompañar a Parejo en el centro del campo. Cuando actua ahí ni crea juego ni destruye el ajeno. Un fichaje en horas bajas.



Marcelino

El partido de Copa que hizo el Valencia en Getafe y su preferencia por determinados jugadores como si solo él estuviera en posesión de la verdad le convierten en un entrenador cada vez más cuestionado por la afición valencianista. Jugar en Getafe con una alineación suplente es muy llamativo y hacerlo sin la más mínima ambición es una bofetada injusta al valencianismo. Esperemos que todo cambie con la visita del Villarreal y que su Valencia empiece a ser serio de una santa vez. Hasta la fecha solo hemos visto a un equipo demasiado conservador y la lesión de Gameiro pone en entredicho la mala planificación de la plantilla. La Copa no está tirada, toca remontar poniéndole un poco de gracia, y en la Liga Marcelino ya debería tener en cuenta qué jugadores suman y quienes están desaparecidos.



Y Bordalás

«Marcelino es un gran entrenador pero no quiero ser como él ni un segundo de mi vida». La frase es de Klopp y la firma de lleno Bordalás. ¿Que está pasando?



