Dos duelos en Mestalla de muy alto nivel

Este 2019 nos prepara dos platos fuertes a finales de enero y con muy poquitos días de distancia donde nos jugamos casi el ser o no ser en la Liga y el ser o no ser, en este caso evidentemente, en la Copa del Rey en el partido de vuelta ante el Getafe. El primer envite nos depara un duelo entre dos equipos de nuestra Comunitat que no están atravesando un buen momento de forma. El Valencia CF recibe en su campo a todo un Villarreal que en estos momentos es presa de un estado de nervios evidente ya que ocupa con todo merecimiento uno de los lugares que te mandan al final de temporada a Segunda División sin remedio.

Y el Villarreal vive en un estado de nervios fuera de lo común y eso implica que su fútbol es poco vistoso y poco resolutivo en esta Primera División de este año donde sacar puntos se convierte casi en un hecho diferencial. Ahora bien, no deja de ser un duelo autonómico con todo el morbo que arrastra ese nombre y con dos equipos en horas bajas pero que estoy seguro que en un partido como este se juegan mucho más en el envite que esos tres puntos en litigio. El Villarreal los necesita par salir de uno de esas posiciones de descenso que le amargan la existencia de forma notable. Y el Valencia, tras el tropezó en la Copa cuando parecía que ya había salido de la crisis, una victoria le supondría volver a creer de alguna forma en el equipo y por una simple regla de tres también supondría volver a creer en un Marcelino que no deja de sorprender muy negativamente al personal en todo lo que llevamos recorrido en la actual temporada. Así pues el duelo de mañana encierra muchas más partituras que un simple partido de fútbol. Los dos equipos van a salir a por todas y los nervios de uno y de otro van a hacer acto de presencia de una forma contumaz y segura.

El Valencia CF necesita marcar un golito pronto para apaciguar los ánimos de Mestalla cabreado por el idículo en la Copa y el Villarreal va a pretender de entrada hacer lo mismo que intentan todos los equipos que pasan por el coliseo. Los minutos juegan a favor del visitante siempre que los nervios empiecen a hacer acto de presencia y Mestalla se convierta -que esperemos que no, como sucedió en la vuelta del partio de Copa ante el Sporting- en un terreno incómodo para el equipo que juegue como local en ese momento. Yo como valencianista y pese a la decepción por el último encuentro de Copa ante el Getafe lo que espero es un Mestalla vibrante y capaz de brindar su apoyo al equipo de Marcelino desde el minuto uno al noventa. Y luego ya sí, luego del partido y con el resultado ya en la mano, sea cual sea, la afición puede pronunciarse como le de la gana en contra o a favor de su equipo. Pero insisto, pueden existir muchas dudas pero que nadie que acuda a Mestalla se olvide que animar al equipo es prestar una ayuda vital a tu propia escuadra. Y oigan, al margen de todo, ya les digo yo que lo necesitan. Los jugadores necesitan a su gente, a sus propios aficionados.