Dos conjuntos en apuros

El partido de hoy es mucho más que un simple encuentro de fútbol entre dos equipos de la misma Comunitat y que caminan en la actual temporada muy por debajo de lo previsto. Si por esta ciudad, por Valencia, opinamos todos que el equipo de Marcelino no funciona y comete situaciones muy poco claras y algo esperpénticas en el otro lugar, el que corresponde a nuestro vecino de la Plana Baixa, las aguas bajan tan revueltas como las actuaciones de sus jugadores sobre el terreno de juego.

El Villarreal afronta los partidos con un estado de nervios fuera de lo común y están casi más pendientes de las decisiones arbitrales que de intentar batir la meta contraria y tomar un poquito de aire. Y en el fondo estos partidos a estas alturas y con dos equipos algo locos en la actual temporada es una auténtica pena. Ambas escuadras tratan de agradar como sí han hecho en otras ocasiones y sin embargo los seguidores de ambos equipos sí están apoyando a su escuadra pero llevan en el fondo un mosqueo espectacular por la mala marcha de ambas escuadras. Pensemos, sin ir más lejos, que el Villarreal es penúltimo de la tabla solo por encima de un Huesca que está prácticamente sentenciado ya en la primera vuelta. Y miren, pueden suceder muchas cosas y de hecho han pasado muchas cosas para ver al conjunto amarillo en esta situación. Y pese a todo yo no acabo de creerme que este club siempre bien organizado y bien dirigido por Fernando Roig se encuentre en un momento tan delicado. Para ellos un resultado positivo en Mestalla, con nuevo técnico en el equipo, puede suponer ese espaldarazo de tranquilidad para afrontar esta temporada que se les está escapando de las manos. Por contra tenemos al Valencia, en teoría mucho mejor clasificado en la Liga, y dándole toda la prioridad del mundo a la Liga, que está obligado a demostrar que los últimos resultados no son algo raretes y que el equipo ya ha encontrado un poco el oremus para acceder posiciones en la tabla de forma indisimulada. Y debemos tener en cuenta el carácter de Marcelino y las consignas que tiene marcadas Marcelino que no son otras que centrarse en la Liga y de alguna forma darle indisimuladamente la espalda a ese torneo del Ko que tanto ilusiona a la afición valencianista pero que tan escasa importancia le está dando el club con Alemany y Marcelino a la cabeza.

En resumen, el duelo de esta noche tiene un doble compromiso según al equipo al que pertenezcas. Para el Villarreal un buen resultado significaría empezar a creer en tus propias fuerzas e intentar salir de esos condenados puestos de descenso. Y para el Valencia representaría una victoria iniciar de forma rotunda tu escalada para arribar a esos puestos Champions que tanto desea Alemany -la pasta es la pasta- teniendo en cuenta aunque parezca mentira que la escuadra de Marcelino se encuentra tan solo a siete puntitos del cuarto clasificacado que no es otro que un Sevilla muy recargado de lesiones y de partidos.



Y lo de Kang In

Por otra parte el Valencia es noticia porque parece que está dispuesto -ya toca- a perfilar un contrato correcto hacia Kang In Lee que de alguna forma ya ha demostrado sus cualidades y que colocándole 80 millones de claúsula parece que sí lo vamos a poder disfrutar durante un tiempo amplio. Y por cierto, no va a pasar, pero yo si me llamara Marcelino le daba la camiseta de titular hoy en lugar de a Cheryshev.

