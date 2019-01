Hoy puede ser un gran día

La Copa es un trofeo que siempre ha arrastrado multitudes en la Comunitat Valenciana. Al personal del Valencia le apasiona este torneo y en estos momentos está en cuartos de final pero sólo con un 1-0 en contra muy remontable para meterse en una semifinal de una competición donde ya han caido algunos gigantes de nuestro fútbol. Y la cita es hoy y jugamos ante un equipo que llega de fracasar en Liga ante el Atlético con dos expulsados que no podrán jugar en el duelo de Mestalla. Y al margen de esto, al margen de jugar el sexto de la Liga -el Getafe- contra el séptimo de la misma competición y que está a solo dos puntitos de ese sexto -el Valencia-, el encuentro llega cargado de morbo por lo que representa, por el estado de forma de ambos conjuntos -el Valencia ganando por tres goles de diferencia al Villarreal y el Getafe periendo 2-0 ante el Atlético- y por la motivación de una afición que siempre ha sentido un especial cariño hacia la Copa y es sabedora que con un simple dos a cero te metes de lleno en semifinales de este trofeo tan apetecible. Y no le demos más vueltas. Marcelino no va a hacer ninguna revolución en la alineación y parece que el único fijo va a ser el de siempre que no es otro que un Parejo en un estado de forma francamnte sensacional. La pena es que no vaya a estar Coquelin para apuntalar ese centro del campo de Parejo por motivos personales e importantes. De cualquier forma el Valencia saldrá crecido y la afición que acuda a Mestalla se va a volcar con el equipo y va a responder con cortesía pero con contundencia a las malas artes de un Getafe que ante el Atlético dejó muy claro cual es su estilo de jugar al fútbol. Y no lo hacen al límite del reglamento. Lo suelen hacer muy por encima de ese reglamento como quedó demostrado en su último partido de Liga. De cualquier forma el Valencia debe salir con la lección bien aprendida. No debe entrar en el juego sucio del Getafe y debe actuar ofertando seguridad a la defensa y pensando que con un solo golito la eliminatoria estará igualada y será superable con uno más. Ahora bien, no encajar sí que es importante. Al Getafe sí le puede ganar bien con un dos a cero pero la eliminatoria se pondría complicada si la escuadra madrileña te hace un golito de esos que nadie espera y nadie quiere. De cualquier forma yo me quedo con el titular de este artículo y con el fondo del mismo. Hoy puede ser un gran día, eso está claro, y sabemos que el Valencia no va a sacar un teórico equipo titular... pero sí el suficiente equipo como para eliminar al Getafe y cuidarse en salud en defensa para evitar cualquier gol del equipo rival, auténtico peligro de este partido francamente trascendente.



Y lo de Kang In Lee

Y miren una cosa, en el partido de hoy yo tengo una especial esperanza en ver marcar algún golito a Kang In Lee siempre que el colegiado esté pendiente de un tipo tan duro como Damián que ya en el partido de ida le pegó un pisotón al surcoreado que debería haber sido sancionado por el árbitro con la misma contundencia que el coleagiado sí supo intervenir en contra del Getafe en su último partido contra el Atlético de Madrid. Esas dos expulsiones corren a favor del Valencia y en contra del Getafe pero yo espero que no resida todo solo en ese punto. El Getafe juega ordenado y a todo castaña. Pero el árbitro y la gente de Mestalla deben impedir que también actuen pegando castañas a todo el mundo.



