60 años... y llorando

Sí, ayer era miércoles y yo me levantaba a las 7:30 de la mañana para llevar a mis nanos al cole. Son pequeños y en el cole sus compañeros dicen de mi que soy su abuelo. Y ayer lo hice. No dormí apenas nada, emocionado y recordando lo grande que es el fútbol. Y desperté a mis hijos. Juan, el mediano, con ocho añitos, se metió nada más levantarse en el cuarto de baño. El día anterior se había acostado con el cero a uno favorable al Getafe y no daba un duro por su equipo. Y yo, con ojeras y muy sonriente, le toqué la puerta de su cuarto de baño y le grité casi como un poseso. «¿Sabes qué pasó? ¿Sabes que hizo el Valencia?».



Y regresó la emoción

Juan me contestó que no pasaba nada por estar eliminados... y entonces fue cuando le dije medio chillando y muy emocionado lo que había pasado a partir del minuto 90. Y chillé. y sí, era miércoles y a mi se me escapó una lagrimita. Y entonces se lo dije. «¡Estamos en semifinales! ¡Hemos pasado!». Y Juan salió corriendo del cuarto de baño y me miró con cara de alucinado. Esbozó una sonrisa que no podré olvidar jamás y me di cuenta que siendo del Valencia, a su corta edad, nunca había sentido nada semejante. Ni sentido, ni vivido. Y su sonrisa le delató. Juan se sentía un nano afortunado. Le conté todo lo sucedido y nos dimos un abrazo enorme. Y sí también, luego, en la entrada del cole, todo el mundo hablaba de la gesta del Valencia CF. Y él hizo lo de siempre con una sonrisa en la cara. Me pegó un cabezazo de despedida –lo de los besos le da vergüenza– y se fue sonriendo hablando de su Valencia y de su épica victoria. Y yo me quedé ahí, quieto y sonriendo, y unos instantes después se me volvió a caer una lagrimita de la emoción. Una lagrimita compartida. Una delicia.



Toca el presente

Vale, sí, este artículo debería de ser una especie de guión de lo que viene a continuación y no un simple recuerdo de una noche enorme y especial. Pero no puedo. He repasado twitter nada más dejar a los nanos en el cole y he vuelto a llorar con todo el cariño del mundo. Y es alucinante. Tener 60 años, ser un padre muy adulto y seguir llorando cuando el Valencia gana una eliminatoria como hizo el martes ante el Getafe es tener una suerte tremenda. Y sí, me he dado cuenta que soy un periodista parcial por los cuatro costados. Soy a muerte del Valencia y el martes apenas pude dormir. No maduraré jamás, pero me alegro de una forma inmensa. Ser del Valencia es ser muchas cosas. Pasión e ilusión a partes iguales. Un disparate.



Les pido perdón

Miren, a estas alturas ya he vivido a un Valencia campeón de Liga, campeón de Copa y finalista de Champions. He vivido casi de todo. Pero qué quieren que les diga. No existe nada igual que compartir con tu hijo una emoción semejante. Su cara de alegría y mis lágrimas de alegría. Y el Valencia saca pecho. Y así, a lo alucinante y un poquito a lo tonto, es como se disfruta el fútbol a lo bestia. Un abrazo con los tuyos y una pasión tremenda. Y vale, sí, ahora vuelve LaLiga, pero ese abrazo con mi hijo mediano escondía emociones inmensas. Amunt Valencia, señores. La épica visitó a lo grande Mestalla. Y fue delicioso.

