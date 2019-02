Preparando mis palomitas

El fútbol es así, rápido y cortante. Pasamos del duelo y de la bronca contra el Getafe con la visita de esta tarde a Barcelona con mucho que ganar en el envite y poco que perder. Mucho por ganar es evidente. Sacar un resultado positivo del Camp Nou colocaría a los de Marcelino rozando la clasificación para Europa el año que viene e impregnaría la seguridad de que este equipo se ha lavado las legañas iniciales y ya está dispuesto a todo en cuanto competición le ponga un rival por delante. Y miren, les voy a ser franco, sincero quiero decir, yo ya tengo en mi cocina preparados unos sobres de esos de palomitas al microondas para tenerlos listos a la hora del partido y esperar, bocado a bocado, que el Barça no encuentre rápido la meta del Valencia y que podamos seguir viviendo en esa euforia que de alguna forma nos ha transmitido el duelo de Copa anterior contra el Getafe. Ojo, no tanto el duelo, sí como lo jugamos y como el Valencia y los valencianistas volvieron a sentirse ciertamente importantes de nuevo en el panorama de nuestro fútbol patrio. Por eso un resultado hoy que no represente una derrota de los de Marcelino sería la bomba para este equipo que da la impresión que se encuentra en plena linea ascendente. Pero les voy a ser sincero, si pese a todo eso cosechamos una derrotita por los pelos, quiero decir una derrotita más o menos normal y decente, a mi tampoco me iba a preocupar un disparate ese resultado. Piénsenlo bien, el Barça es mucho Barça y si te pilla la directa te puede hacer un daño bastante llamativo. Pero no seamos gafes. El partido contra los de Valverde tiene todo el morbo del mundo y el Valencia CF tiene la moral por las nubes para afrontarlo con coherencia y cierta sensibilidad que suele estar reñida con el fútbol actual. De cualquier forma piénsenlo bien. Ambos equipos tiene la semifinal de Copa por delante y una rondita europea -de distinta categoría, eso sí, pero no me negarán que sí es una rondita europea- a la vuelta de la esquina. Si yo fuera Valverde, o conociendo un poco a Valverde, yo intentaría ganar al Valencia pero sin poner toda la carne en el asador. Piensen que al fin y al cabo el Barcelona es primero en la Liga y ya le saca diez puntos a su gran enemigo que lógicamente no es el Valencia y sí lo es el Real Madrid. Y es por ahí, por su relajación inicial,por donde este nuevo Valencia puede obtener alguno de los puntos para reafirmar su regreso a un buen estado de forma y a ser competitivo en esta Liga que hace tan sólo un puñadito de días daba la impresión que se nos podía escapar todo de golpe.



Y oigan, tengo la curiosidad de saber si Marcelino va a dar entrada a uno de los fichajes del mercado de invierno. Roncaglia podría tener algún minuto ante la escuadra blaugrana. Sería la bomba, la verdad.



