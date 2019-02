Parejo por siempre jamás

Lo puedes querer o te puede caer mal. Pero es del Valencia y va a ser del Valencia hasta el fin de sus días. Parejo ha firmado un contrato que tenía hace tiempo acordado hasta el año 2022. Y eso quiere decir que el capitán va a estar con nosotros para toda su vida deportiva. Y ojo, este nuevo contrato se estrena mañana jueves en el primer envite de la semifinal de la Copa ante el Betis. Y Parejo, te guste o no, lo cierto es que se encuentra en un estado de forma tremendo. Y ante el Betis, en este doble duelo recompensado con una final para el mejor, la presencia de Parejo se antoja imprescindible. El juego del Valencia CF, el buen o el mal juego, pasa siempre por la botas de Dani. Y sí, obviamente en los últimos partidos hemos visto posiblemente al mejor Parejo de las últimas temporadas. Jugando así, con esa clarividencia que sin duda atesora, el equipo funciona y funciona bien. Para este doble duelo de Copa ante la escuadra sevillana su presencia es un aval para Marcelino y para sus propios compañeros. Con otro dato a favor claramente importante para la escuadra valenciana. Parejo tiene a su disposición a Coquelin y Kondogbia –el primero da la impresión que mañana va a ser más de la partida– y eso provoca que su fútbol sea todavía más atacante y mucho más seguro. Coquelin y Kondogbia aportan seguridad al juego de Parejo y al juego del Valencia. Cuando un creador tiene las espaldas bien cubiertas –y eso pasa con Coquelin y Kondogbia– se dedica más a construir, que en el fondo es lo que necesita el equipo. Tenemos Parejo para mucho tiempo pero sin duda su tiempo más especial empieza mañana en el Villamarín. El capitán tiene una cita vital para él y para el propio Valencia. Su renovación, perdón, deberíamos hablar más de ampliación de contrato que de renovación pero ustedes ya me entienden, es un punto de arranque especial para la eliminatoria. Si Parejo está fino, y en estos momentos lo está, el Valencia juega mejor y por lo tanto la opción de llegar a la final es más asequible. Miren, yo puedo haber estado más a favor o más en contra de Parejo según su rendimiento y estado de forma, pero hoy por hoy no niego lo evidente.



No debemos forzar

El banquillo del Valencia CF, entre lesionados que ya están a punto y gente que quiere tener un puesto en esta semifinal de la Copa, debe tener calma y no forzar a lo bestia su regreso. Este partido no es para hacer pruebas ni para ir cogiendo la forma. Este duelo no permite errores, necesita gente intensa y jugadores al cien por cien.

