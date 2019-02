Frenemos la final de Copa

Dejando ya de lado el próximo compromiso de Copa del Rey que nos tiene a todos un poco en tensión y con unas ganas terribles de llegar a esa final, ahora lo que se impone es un cambio brutal y un partido de Europa League que encierra muchos misterios en la sorprendente lista de Marcelino. Ya conocemos todos que no puede contar con Santi Mina por culpa de una lesión y eso hacía predecir un presunto ataque titular con Gameiro y Rodrigo para tan importante compromiso ante la escuadra irlandesa. Y sí, damos por sabido y por hecho que va a jugar un inspirado Gameiro conduciendo el ataque de la escuadra valencianista pero lo que sí que ha causado cierta sorpresa es que Marcelino ha dado descanso a Rodrigo por lo que nos quedamos sin la pareja que el Valencia estaba utilizando como titular en muchas ocasiones. Sin Mina lesionado y Rodrigo descansando por precaución por decisión de Marcelino, vamos a jugar contra el Celtic con un equipo nuevo y -para bien o para mal- también renovado casi en un índice muy alto. Recordemos también que José Luis Gayà se ha quedado en València por unas molestias y todo hace predecir una escuadra con muchas novedades que ya veremos el resultado que obtiene en esta primera incursión en una competición complicada y con muchos equipos de renombre. Veremos qué once saca finalmente Marcelino, pero ya les aseguro yo que habrá sorpresas poco esperadas. Es cierto que ahora el calendario se vuelve muy exigente para los valencianistas pero veremos si esa exigencia la podemos llevar a buen puerto en este primer envite de Europa League. Insistimos, la sorpresa de dar descanso a Rodrigo tras darle también la suplencia en el último partido de Liga contra la Real Sociedad en Mestalla no deja de ser llamativo si tenemos en cuenta que Rodrigo Moreno posiblemente sea el delantero más en forma que está a las órdenes del míster. Sorpresa mayúscula en esa lista que esperemos que no suponga ninguna sorpresa negativa, porque el Valencia CF tiene que competir en todas las competiciones.



Y lo de los jóvenes

Escribía Carlos Bosch ayer en la última página que no entendía el ostracismo de jugadores como Kang In Lee o en menos medida de Ferran por parte de Marcelino y dado el rendimiento que han mostrado en las últimas fechas. Y sí, yo estoy de acuerdo y me da igual la edad que tengan o la experiencia que tengan. Me importa el rendimiento puro y duro y por ahí se está equivocando Marcelino de forma grotesca. Miren, en concreto en el caso de Kang In, no solo es un futbolista que sí es muy joven pero que también aporta un gran descaro jugando y además en este caso coincide que una marca de Corea como es LG Electronics ha firmado por el Valencia como apoyo a la entrada en escena de Kang In. ¿Cambiará Marcelino?



La vuelta de Diakhaby

El que sí que puede estar presente para este inmediato partido de Europa League no es otro que Diakhaby que ya saben todos ustedes que está cumpliendo una sanción importante en España por los sucesos de la eliminatoria contra el Getafe. En la lista de convocados de Marcelino esta alta viene a cubrir la baja de un sancionado Roncaglia que pese a su buen debut en Liga arrastra una sanción europea tras ser expulsado en la pasada Europa League con el Celta ante el Manchester United.



