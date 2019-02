Necesitamos al menos marcar hoy un golito

Da la impresión de que este Valencia CF que tanto nos sorprende esta temporada para bien o para mal se ha tomado este duelo con el Celtic de Glasgow con una tranquilidad absoluta e incluso le ha puesto el chandal para este partido a jugadores poco habituales. Siendo así como se lo ha tomado Marcelino, siendo tan justito el interés demostrado por la Europa League, yo sí pediría un esfuerzo común para que al menos lograran ese golito que dejaría de alguna manera las puertas abiertas para el partido de vuelta en el viejo coliseo de Mestalla. ¿Si no me gustaría ganar este envite? Pues sí, por supuesto, pero observo la lista de convocados de Marcelino y a los hombres que se ha dejado en casa y me conformo con lo que les he dicho antes. Me vale un empatito pero por encima de todo me vale marcar un golito en el campo del Celtic para seguir soñando con todas la competiciones y para darle un valor casi sentimental a un equipo, el mío, que parece que no demuestra mucho interés en esta apasionante Europa League que comienza precisamente esta noche ante un clásico y divertido –su afición es francamente impresionante– Celtic de Glasgow, con un ambiente que se supone que va a ser elevado de tono por parte de una afición, la de los escoceses, que siempre han demostrado estar a un nivel más alto que su equipo e incluso gozan de una admiración fuera de lo común. Esperemos que ese ambiente caliente y apasionante no descentre a los jugadores convocados por Marcelino, una lista que pese a estar repleta de suplentes ya les aseguro yo que no son más flojos que los escoceses. Por eso pido un golito, casi un solitario golito, para que el fútbol del Valencia siga dando pasos adelante y para que la caldera de Mestalla luego convierta ese golito en algo fundamental par dejar al Celtic en la cuneta de esta Europa League que hoy empieza a caminar para un Valencia metido en mil batallas. Europa, la Liga y la presunta final de Copa van a apretar a Marcelino de una forma descomunal. Son muchos duelos interesantes en poquitos días y por ahí el Valencia CF sí que va a demostrar si su plantilla está preparada y al nivel de exigencia requerido para dar la cara en todas las competiciones.



Y la sombra del gran Weah

Por cierto, leía ayer en SUPER que una de las armas atacantes del cuadro escocés era nada más y nada menos que Timo Weah, hijo de una leyenda para un periodista veterano como yo que ve en su padre, el gran George Weah, un mítico delantero que marcó toda una época en el fútbol europeo de aquel entonces. Su hijo, Timo, solo tiene 18 añitos, sólo uno más Kang In y los mismos que nuestro Ferran Torres, como publicaba ayer este diario en sus páginas principales. Y él, Tim, si que juega siempre en el Celtic pese a su corta edad. Mensajito para Marcelino.

