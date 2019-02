Mestalla necesita ver goles

El asunto comienza a ser grave y ya no es un tema casual o de mala suerte. El Valencia CF ni encaja goles ni los marca... y así el fútbol resulta aburridete, empate tras empate. Y el objetivo fundamental de este equipo, estar en Europa la próxima campaña, es asequible pese a todo por la escasa distacia que nos sacan los otros equipos metidos en esta batalla. Pero debemos cambiar. Al fútbol se juega con goles y la ausencia de estos convierte al equipo en un juguete roto que no aspira a los puestos que por plantilla debería aspirar. Y lo cierto es que las declaraciones de Marcelino comienzan a ser inocuas. El equipo acusa de forma indudable la cantidad de partidos en los que la ausencia de gol e incluso de oportunidades lastran a un equipo que en el partido o en los partidos sí se muestra superior pero patina en lo más importante y vital en el mundo del fútbol. El Valencia encaja muy pocos goles pero ese mérito queda en nada en cuanto nos damos cuenta de su escasez goleadora. Si no tiras a puerta es imposible ganar los partidos y este Valencia, que entra en una espiral fundamental para saber por dónde van a caminar sus pasos al final de campaña, arrastra un problema que ya tiene más de psicológico que de fútbol puro y duro. Ante el Espanyol, por poner un ejemplo, no es de recibo que el Valencia CF domine tanto el juego pero solo sea capaz de tirar entre los tres palos una vez en todo el encuentro. Y esa escasez es lamentable como también es preocupante la manera en que los futbolistas empiezan a acusar todo el esfuerzo que llevan hasta la fecha. Los jugadores van cayendo y alguno como Guedes, que no juega en su sitio a la izquierda del ataque, sigue sin pillar la forma adecuada, y el entrenador lo pone en una posición que le resulta estraña. Colocar a Guedes a la derecha es perder el tiempo y perder a Guedes. Y sí, Cheryshev estaba actuando a un buen nivel hasta la fecha pero empieza a acusar el esfuerzo y ante el Espanyol tuvo que aguantar en el campo porque ya estaban realizados los tres cambios. Ahora llega el jueves y es buen momento para que jueguen los menos habituales y para que los que están en recuperación vayan cogiendo minutos.



Y lo de Kang in Lee

Y miren, lo que sí que resulta sorprendente es hacerle contrato del primer equipo a Kang in Lee y dejarlo en el banquillo de forma pertinaz y tristona. Miren, un tipo como Kang in Lee lo que necesita es jugar minutos para ir cogiendo experiencia y no es de recibo quitarlo del Mestalleta para mandarlo al banquillo. El coreano ha pasado en nada en despuntar en el Mestalleta, aparecer luego en el primer equipo, firmar un buen contrato también con el primer equipo que le impide jugar con el Mestalla y al final no jugar en ninguna parte de forma tristona y poco productiva. Yo ante el Celtic le otorgaba un papel de titular de forma contundente. Ese chaval necesita fútbol y la ocasión es más que propicia. Veremos qué hace Marcelino.



Y lo del Leganés

Dando por sentado que el Valencia va a pasar en la Europa League y sabiendo que la semifinal de Copa está a la vuelta de la esquina con todo el hambre que tiene este equipo por pasar a la final, ahora lo que toca tras el duelo del jueves es visitar al Leganés y obtener un resultado más positivo que uno de nuestros tristemente típicos empatitos. Sin goles no llegaremos muy lejos en nada. Hacen falta como el llover.



Más opiniones de Vicente Bau.