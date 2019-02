Necesitamos ver ya la magia de Mestalla

Da lo mismo quién es el rival de mañana ni a que competición pertenece el duelo. El Valencia CF necesita con urgencia empezar a ver portería contraria y hacer goles con cierta normalidad para sentirse de nuevo importante y competitivo. La falta de gol, una constante en todo lo que llevamos de Liga, solo se combate precisamente con goles y dando cierta alegría a la afición del Valencia CF que ya ha demostrado una actitud enorme y siempre acude de buen humor al escenario de sus sueños. Sabemos, o tenemos claro, que el equipo lo intenta pero casi nunca le sale eso que intenta.

El jueves en la Europa League en principio no nos jugamos casi nada, manda el cero a dos cosechado en Escocia en el partido de ida, pero bueno sería, juegue quién juegue, cosechar una victoria rotunda que sirva para que esta plantilla juegue con normalidad y no sufra en sus carnes la tensión de no haber realizado los deberes a tiempo, y por deberes obviamente me estoy refiriendo a los goles que la escuadra de Marcelino está dejando de anotar jornada tras jornada lo que implica que la templanza se altere y los futbolistas jueguen siempre con esa tensión innegable que provoca la falta de goles a favor y en tu propia casa, el viejo coliseo de Mestalla.



Una inversión moral

Y lo cierto es que juegue quién juegue el Valencia necesita un empujón moral que le sirva para la Liga y de alguna forma también para esa semifinal de la Copa del Rey que tenemos bien encaminada pero no decidida del todo. Sin goles a favor todo peligra. Con goles a favor estaría mucho más cerca un lugar para jugar la Champions la próxima campaña y de alguna forma también serviría de estímulo para pasar a la final de la Copa con justicia y de alguna forma como todos esperamos. Y sí, el duelo de mañana no tiene ningún morbo tras el resultado cosechado en la ida pero por contra sí sería estupendo que el Valencia -juegue quién juegue, que eso da lo mismo en estos momentos- anotara algún gol en la meta escocesa y de paso se quitara esa especie de presión que te inunda cuando no haces goles y por ello los objetivos se alejan en cierta medida.



Debería jugar Jaume

En este caso no se trata de goles pero sí de evitarlos y de ganar confianza. Por eso creo que en el duelo de mañana debería descansar algo Neto y jugar Jaume de titular. Recordemos que Neto sufre una lesión en el dedo índice de la mano derecha y bueno sería en este caso no forzar la máquina en esta eliminatoria que está prácticamente resuelta y que de paso puede servir para que Jaume adquiera esa confianza que ha demostrado en los últimos partidos que le ha abandonado, lo que sin duda provoca que juegue por debajo de su nivel y un golpe de confianza le puede permitir recuperar su buen juego ya, que es algo que necesitamos.