Me Kang In... en tot

Les voy a ser sincero. Desde hace muchos años me gusta el fútbol y me enamoran los futbolistas jóvenes que están rompiendo el cascarón por su precocidad y talento natural. Y sí, en el caso del Valencia existen dos jugadores que me tienen enamorado pero curiosamente Marcelino solo le da bola a uno de los dos. Hablo de Ferran Torres y Kang In Lee. Ambos tienen 18 añitos en estos momentos, aunque bien es cierto que Ferran Torres va a cumplir ya los 19, pero la gran diferencia entre uno y otro, y hablo pensando en Marcelino, es que uno de ellos sí que tiene minutos en el primer equipo del Valencia -obviamente hablo de Ferran, que me parece bien- pero Kang In Lee no tiene sitio ni cuenta casi para nada con el apoyo del técnico. El último caso es obvio y muy reciente. En el duelo contra el Celtic con casi todo resuelto de antemano Marcelino solo dio entrada a Kang In Lee en el equipo cuando ya estaba todo decidido, con 1-0 en el marcador y un hombre más sobre el terreno de juego, y eso es muy escaso balance para un chaval que tiene todo el talento del mundo pero al que le estamos quitando de golpe y porrazo todos los minutos que necesita para demostrarnos a todos que en sus botas anda un fútbol especial y descomunal y al que no le estamos tratando con la normalidad que requiere su fútbol. Y el tema tiene una complejidad especial. A Kang In le hemos hecho firmar un contrato estupendo para su corta edad, y de alguna forma para que no nos lo robe nadie, pero ese contrato incluye su tránsito al primer equipo dejando en la estacada los minutos que sí tenía con el Mestalleta. Y la realidad actual respecto a este jugador es evidente. Es un chaval joven que ya está forrado pero que no juega ya en ningún equipo. Le hemos dado un contrato estupendo para su edad con la condición evidente de que ya no puede jugar con el Mestalleta y Marcelino no le da bola con el primer equipo y el Mestalleta, sin la colaboración y los goles de Kang In deambula en la última posición de la tabla de Segunda División B. Y el asunto, haciendo un rápido balance que sí refleja la realidad, es que tenemos a un futbolista con un talento descomunal -incluso para Jorge Valdano en uno de sus comentario que le puso por las nubes- pero lo cierto es que no tiene ningún sitio ni ninguna continuidad para desarrollar su calidad en ningún sitio lo cual significa que el Valencia ha pasado a pagar una burrada por un futbolista al que le ha cortado su progresión de forma lamentable. Miren, en el partido del pasado jueves, un partido casi previsto para que un tipo como Kang In Lee tenga minutos y desarrolle su fútbol Marcelino solo contó con él cuando ya estaba todo resuelto a favor del Valencia y 'regalándole' tan solo unos minutitos al final del choque en el equipo titular. Y eso es triste. Con 18 años recien cumplidos un chaval lo que necesita es tener minutos para dasarrollar todo el fútbol que atesora. Y en este caso y a este futbolista lo hemos quitado del Mestalla y lo hemos pasado al primer equipo simplemente para que chupe banquillo cobrando un pastizal. Para mi en este caso el tema está claro. Me Kang In...en tot. Algo estamos haciendo mal.



Y la lesión de Garay

La inoportuna lesión de Ezequiel Garay deja al Valencia casi en cuadro en el balance defensivo. Y lo grave del caso es que todo hace preveer que esta lesión le va a hacerse perder el duelo de vuelta de Copa del Rey ante el Betis en Mesalla. Una baja dolorosa.

