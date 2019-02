Nos vale con un empatito

Estoy tristón y algo aburrido. Lo de los empates parece una plaga que tiene afectado al Valencia CF de forma absoluta, los empates y la lectura natural que hace Marcelino de los partidos. Ahora bien, un triste empatito de esos que ya acumula el Valencia de forma significativa sí que nos sirve para pasar a la final de la Copa del Rey. El Betis ha despertado tras su despedida de la EuRopa League y en su último partido logró vencer fuera de casa por un rotundo cero a dos que sin duda les va a dar algo de alegría para el choque de Mestalla. Así están las cosas y así de apurado llega ese duelo copero con el que tanta ilusión tiene la afición del Valencia CF. Alcanzar una final es una gran gesta... pero luego llega la final en sí y así de antemano partimos en las quinielas como no favoritos para ganarla. De cualquier forma el Valencia tiene que ponerse las pilas este jueves y jugar un buen partido y en absoluto defensivo. Si Marcelino juega al cero a cero le puede costar cara la broma.



Nada de defender

La realidad nos indica que este Valencia CF vive instalado en el empate y no me valen los lamentos del entrenador. En Leganés hubo un equipo que buscó el triunfo y otro que intentó vivir del cuento con su gol de ventaja. El empate final, lo miremos como lo miremos, no solo es justo, incluso otorga al Valencia un papel en dicho duelo que no tiene nada que ver con el análisis posterior de Marcelino. El Valencia, ciertamente, no hizo méritos para ganar y al final su defensa evidenció que la ausencia de Garay deja la zona peligrosamente descubierta y al antojo del rival. De cualquier forma ahora solo vale pensar ya en el duelo frente al Betis y además tener claro que, aunque seamos favoritos para pasar a la final, hay que dar la cara y no meterse todos atrás defendiendo esa raquítica ventaja que tiene el Valencia. Para estar en Sevilla hay que hacer un partido muy serio.



Marcelino

A estas alturas se antoja que el papel de Marcelino es más que discreto como entrenador del Valencia CF y además no convence a nadie lo que le oimos comentar en sala de prensa tras los partidos. Veremos el jueves con qué Valencia nos encontramos y cómo se plantea ese duelo, con el empate a dos goles de la ida que supone una ventaja nada definitiva. Insisto, si salimos solo a defender, si salimos agazapados en la zona defensiva, nos podemos llevar un disgusto mayúsculo ante un Betis que juega rarete pero tiene talento en su filas como para romper un empate en culquier momento. Veremos qué sucede y veremos qué hace Marcelino...que así de entrada a mí me tiene repleto de dudas.



Y lo del 'no' VAR

Por último me van a permitir un inciso de lo que es actualidad en nuestro fútbol y tristemente siempre es actualidad para favorecer de manera descarada a los mismos. El Madrid ganó su último partido ante el Levante UD tras una vergonzosa actuación del colegiado y un silencio complice y bochornoso de los encargados del VAR, para no repartir justicia en una jugada que bien repetida y bien vista se ve claramente que no existe penalti. Por lo tanto, una vez más el VAR se aplica o no se aplica para favorecer a los mismos de siempre y en este caso para perjudicar al Levante UD de forma vergonzosa.

