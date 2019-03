Mucho más que un simple partido de fútbol. El Valencia CF se jugaba su ser o no ser en una temporada Centenaria y volvió a ser ese equipo luchador y con talento capaz de meterse en una final por méritos propios. Y lo bueno del caso es que en este encuentro donde casi todo parecía claro desde el principio, lo que resultó siendo definitivo fue la inclusión de Jaume en el once titular. Porque fue Jaume con algún paradón elogioso quien provocó que el partido fuera menos complicado para el Valencia. Y tampoco debemos olvidarnos de lo más auténtico e importante que pudimos apreciar ayer en el viejo coliseo de Mestalla y en cualquier parte que se respirara el valencianismo. Y sí, Mestalla fue un pasote... pero en cualquier parte del mundo la afición del Valencia vibró como hacía años no lo hacía. Fue una noche espectacular con un premio enorme. Felicidad máxima.



Vibración

El duelo comenzó tal como estaba previsto. Dominó el cuero por parte del Betis y el Valencia permaneció, quizá demasiado, esperando salir a la contra a las primeras de cambio. El Betis fracasó en su intento. Fue mejor en la primera parte pero sin encontrar el camino del gol y en la segunda cambiaron las torpes y el que golpeó primero y de forma definitiva fue Rodrigo tras una asistencia de Gameiro y una buena jugada de un Piccini que sube como la espuma en los últimos tiempos. Y murió el partido con ese gol y también porque el bloque defensivo del cuadro de Marcelino, esta vez perfectamente secundado por un Jaume, rayó a gran altura, a su nivel como buen portero que es y que no nos había demostrado en el partido de ida. Se lo merece Jaume.



El autocar

Y fue alucinante la respuesta de la afición del Valencia y en este caso me centro en la afición que sí pudo ir al campo o que sí pudo desplazarse a los alrededores del estadio para recibir a la expedición valencianista. Miren una cosa clara. El Valencia, muy mal regido en su época por unos valencianos algo sospechosos, cayó en manos de un tipo de Singapur millonario y aficionado al fútbol pero que de esto sabe muy poquito. Y compró el Valencia y parecía que el Valencia se desangraba por los cuatro costados. Pero ahí estuvo siempre su afición, la misma que lo vivió a lo bestia desde sus casas o la misma que convirtió el coliseo de Mestalla en una fiesta inolvidable.



Y a la final

El Valencia logró su gran sueño en este año del Centenario pero a este sueño y a este Centenario ahora le aguarda una fiesta en Sevilla contra el Barça con todas las de la ley. El objetivo inicial, eliminar al Betis con autoridad y una afición soberana, está conseguido. Ahora lo que toca es soñar con ganar la Copa y en este caso doy entrada a todo tipo de sueños. Que el Barcelona es un gran equipo ya lo sabemos todos. Pero en noventa minutos siempre puede pasar de todo y un gran equipo puede morder el polvo sin muchos problemas. Y sí, este equipo ha logrado cumplir un sueño inicial... pero su afición se coronó incluso antes de jugar ayer contra el Betis. Fue auténtica y feliz. Muy, muy feliz, y se lo merecía.



