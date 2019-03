El gran Jaume en la retina

El fútbol es así, rápido y cortante. Un día eres un fenómeno, al siguiente no te quiere nadie y, de pronto, tras una actuación memorable en un partido especial, te conviertes de nuevo en un ídolo real de esos que son inagotables. Y hoy es un día especial. Hoy es viernes justo después del partido –ustedes lo leerán un sábado, sin problemas– y todavía resuenan por mis venas todos los cánticos de los aficionados del Valencia que vivieron en primera persona la gran gesta de conseguir colarse en la gran final de la Copa del Rey del año del Centenario. Y así, entre lágrimas y recuerdos, intento escribir sobre el Valencia CF y mi sensación de estar en una nueva final 'potrocientos' años después de la última y se me pone la piel de gallina de todo lo que representa para mi. Y en esas estoy, y rememoro en mi cabeza todo lo vivido el jueves por la noche, y me viene a la cabeza un tipo al que quiero mucho sin conocerle pero que siempre me motiva por su carácter y buena predisposición para todo. Me estoy refiriendo a Jaume Domènech y a su enorme actuación en el partido del jueves que fue una de las causas, o uno de los causantes, de que el Valencia haya logrado un pase para la gran final de Sevilla. Y lo de Jaume es digno de aplauso. Su partido fue memorable. Completo, seguro y determinante. Vale, sí, en una semifinal todos los jugadores y todos los valencianistas de alguna manera son los grandes protagonistas. Pero yo sobre todo eso ya he escrito dos o tres artículos entre el jueves por la noche y hoy y ahora lo que me toca no es hablar en general de la gran gesta y así romper una lanza por un tipo noble e implicado que se marcó contra todo pronóstico –ojo, digo contra todo pronóstico porque su actuación en el primer partido de la semifinal ante el Betis estuvo terriblemente dubitativo– un partido seguro y descomunal que tiene mucha importancia el haber logrado que este Valencia actual, un Valencia empatador y dubitativo, se haya colado con todos sus efectivos en la gran final de la Copa. Jaume es un tipo especial que merece todo el reconocimiento del mundo y la gratitud de su parte hacia Marcelino por haber apostado por él de forma nada dubitativa. Jaume cuajó un partido soberbio con intervenciones potentes y seguras en la portería de Mestalla. Y eso es una gran noticia para él y para el propio Valencia.



Preparado para la final

Podemos decir, con mucho tiempo de distancia, que sí está preparado para jugar esa gran final que ve a disputar el Valencia con todo merecimiento. Miren, la actuación de Jaume, como todo lo que sucede en torno al Valencia, no va a tener una gran prensa fuera de nuestras fronteras. En Madrid, los madridistas que dominan la información que dicen ellos que es nacional –eso por cierto no se lo cree nadie– no le van a hacer ni caso. Pero yo sí y además con toda la determinación del mundo. Jaume se merecía un partido así y nosotros disfrutar así con un duelo de nuestro Jaume. Mil enhorabuenas por tanto.



