El misterio de Krasnodar

Casi sin venir a cuento nos llega un partido de la Europa League justo cuando todos estamos pensando en la final de la Copa –una espera que se va a hacer dulcemente eterna– y en la escalada de LaLiga, que ya coloca al Valencia CF a solo un puntito de estar en Europa la próxima temporada. Pues bien, en medio de este lío ilusionante nos llega este partido de la Europa League ante un rival relativamente desconocido pero que tiene un potencial terrible. El Krasnodar, al que en principio según todas las apuestas debe eliminar de forma incontestable el Valencia, es un conjunto millonario que está subiendo como la espuma en los últimos tiempos, pero a la vez resulta que no está ahora mismo en el punto de forma que sí tiene el equipo de Marcelino. Porque el Valencia está en un momento dulce y posiblemente con la realidad de haberse colado en la final de la Copa del Rey ha ganado en prestancia y seguridad en tiempo récord. Y además existe una verdad innegable: el Valencia es un conjunto muy difícil de batir.



Los datos

En la Liga nuestra de cada semana solo ha perdido cuatro partidos de 26 disputados, lo que le coloca en una clasificación hipotética justo por detrás del Barcelona y el Atlético, que han sucumbido algún partido menos que el Valencia. Y ese dato, simple y cristalino, nos indica bien a las claras que ganar al Valencia CF de Marcelino es complicado y da la impresión que todavía es más complicado marcarle un gol, con el buen nivel defensivo y del guardameta en las últimas jornadas. Miren, el Valencia solo ha encajado 21 goles en contra y en este aspecto el único equipo que le supera en la primera división es el Atlético de Madrid, que con sólo 17 es la escuadra defensivamente más poderosa de nuestro fútbol. Bueno, todos estos datos unidos le otorgan al Valencia un papel casi de favorito para dejar en la cuneta al Krasnodar en esta Europa League que tenemos a la vuelta de la esquina. Yo firmaría idéntico resultado al obtenido contra el Athletic ya que creo que un dos a cero te otorgaría toda la confianza del mundo para jugar con tranquilidad el duelo de vuelta. Y no debería ser un asunto complicado. El Valencia CF está en racha positiva mientras que el Krasnodar acaba de reiniciarse tras del parón del frío invierno en la liga de Rusia y viene dando una de cal y otra de arena.



Parejo en el once

¿Y quién jugará? Pues miren, en este apartado sí que resulta complicado fiarte de un posible once titular del Valencia CF para medirse al Krasnodar. Ahora bien, no hay que perder de vista una realidad innegable y positiva a la vez. Y esa realidad es clara y rotunda y a buen seguro que no va a cambiar con la visita de este equipo a Mestalla. Me estoy refiriendo a Dani Parejo, que se encuentra posiblemente en el mejor momento de la temporada y al que doy por sabido que ante el Krasnodar volverá a jugar. Parejo está con confianza y el Valencia CF en general también lo está. Y eso son datos suficientes para pensar que en el duelo de este jueves noche debemos dejar casi liquidada la eliminatoria de la Europa League. Ahora bien, una cosa es sentirte favorito para pasar de ronda y otra minusvalorar al Krasnodar, que aunque ahora no esté atravesando su mejor momento lo que no hay que olvidar es que es un equipo con ambición que tampoco va a regalar nada.



