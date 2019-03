Debemos tener cuidado contra el Krasnodar

Si ustedes piensan que el partido frente al Krasnodar es un duelo que está chupado y que apenas requiere la atención del valencianismo nos estaremos equivocando de cabo a rabo. Nos jugamos seguir vivos en una competición complicada pero que al fin de la misma, si todo se hace bien y los resultados nos acompañan, podemos llevarnos una alegría que ahora mismo ni nos esperamos, pero que sí sería un beneficio importante en este año del Centenario que tanto nos motiva a todos y que tenemos al equipo caminando de menos a más. Por esa razón debemos tomarnos la visita del equipo ruso como un exámen final de considerables proporciones.



Lo más importante

Y sí, en medio de este carrusel de partidos y de morbo continuo que rodea al Valencia CF en estos momentos, bueno sería seguir concentrados en las tres competiciones en las que estamos inmersos –Liga, Copa y Europa League– y no despreciar jamás a nadie antes de comenzar un duelo y menos todavía saltar al campo pensando que ese partido está ganado. Miren, la visita del Krasnodar invita a eso pero si no le otorgamos el debido respeto que se merece nos puede dar un disgusto a las primeras de cambio. La Europa League, posiblemente este año con más equipos potentes que nunca, lleva aparejado un gasto importante en cualquier plantilla, lo que invita a pensar en rotaciones si tenemos en cuenta todo lo que tenemos por delante de forma inmediata. Yo sí tengo claro que si el Valencia vuelve a ser en este partido el de las últimas fechas seguiremos adelante en esta competición. Pero tiene que ser obligatoriamente ese Valencia y no otro. Si por contra actuamos confiados y pensamos que ya lo tenemos todo claro y el Krasnodar está eliminado nos podemos llevar un disgusto mayúsculo que en realidad nadie espera, hay que hacer todo lo posible para que eso no suceda. Vale, sí, el Valencia tiene un montón de partidos por delante de difícil digestión pero eso es lo que separa a un equipo competitivo y grande de otro equipo del montón y con escasos recursos. Hoy en día estamos en todo y con unas prioridades claras. La final de la Copa es un sueño, pero queda lejos en el calendario. En la Liga estamos sólo a un puntito de volver a Europa en la clasificación y ese dato sí que es importante y atractivo. Y por último. y aunque sea el principio, tenemos el duelo de Europa League y es en el que nos debemos centrar casi exclusivamente. Ya saben como es el fútbol. Lo de ayer es pasado y lo de mañana es futuro. Se vive el hoy y se vive el presente de una forma rotunda. Y por ahí queda claro que el presente del Valencia es el jueves ante el Krasnodar y es ahí precisamente donde debemos concentrar todas nuestras energías. Yo firmaría un dos a cero de forma inmediata. Si puede ser.



