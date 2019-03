Ojo, tomemos nota del Ajax

El Valencia CF tiene hoy a priori un partido sencillo de resolver y ante un rival con muy poca presencia en el fútbol internacional. Ahora bien, esa facilidad que todos intuimos no debemos tomarla con superioridad o desdén hacia el rival que nos ha tocado en la Europa League. Hoy visita Mestalla el Krasnodar y, aunque así en frío parece que hemos tenido suerte en el sorteo, bueno sería tomar nota de lo que sucedió el martes en el partido de Champions en el Bernabéu y no permitir que el Krasnodar se convierta en el Ajax de la Europa League. El Valencia es favorito pero lo equipos rusos, que vienen del parón invernal, siempre son compactos, competitivos y tienen futbolistas de calidad. Por esa razón, por una simple cuestión de supervivencia, el Valencia tiene que salir a por el partido desde el minuto uno. Si el Krasnodar no se siente intimidado así de inicio lo podemos pasar mal y más pensando en el partido de vuelta que nos aguarda allá por tierras rusas y muy fresquitas. El mensaje es muy simple. No hagamos como el Real Madrid contra el Ajax y nos confiemos pensando que vamos a resolver esta eliminatoria sin problemas. El ejemplo parece un poco macabro si eres seguidor del Real Madrid pero les aseguro que es muy válido para el este choque. Y hoy lo que debe pasar es que tiene que hablar Mestalla y sin confianzas de ningún tipo lograr un resultado altamente positivo en este partido de ida que parece relativamente fácil, pero sin concentración todo lo fácil se te puede girar en contra a poquito que no espabiles.



La visita de Lim

Curiosamente –realmente es curioso aunque debería ser algo normal– el máximo accionista de la mercantil, digo de Peter Lim, tiene previsto asistir al partido de esta noche contra el Krasnodar y de paso dar algunas intrucciones a su gente para llevar al Valencia CF en el futuro lo más arriba posible dentro de su corto mandato. Peter Lim pecó de timorato nada más hacerse con el control del club pero poco a poco ha ido entonándose y esta temporada, que en principio desprendía cierto aroma a fracaso, ha girado de tal forma que en estos momentos el Valencia CF es un club en alza, con buenos resultados y méritos razonables. Bueno sería que Lim siguiera confiando la gestión en Alemany, que ya ha demostrado que sí sabe lo que se lleva entre manos y cómo gestionar un Valencia en plena fase de reconstrucción. Sí, tenemos pues a Peter Lim esta noche en el viejo coliseo de Mestalla y esperemos que en esta ocasión su visita se traduzca en una victoria rotunda y contundente del Valencia como el día del Manchester, algo que no solía pasar, la verdad, cada vez que el máximo accionista visitaba València en vivo y en directo.



El cero de Neto

Y oigan, hoy en el duelo de Europa League ante el Krasnodar bueno sería –y todo parace indicar que va a ser así– que Neto Murara ocupara la portería del Valencia CF y siguiera, si puede ser, con su sana costumbre de mantener de nuevo su portería a cero ante este Krasnodar, que nos tiene a todos un poquito despistados. Neto, por contra, no nos despista a nadie y ya se ha ganado con buen criterio y gracias a sus buenas actuaciones la reputación de ser uno de los mejores guardametas de nuestra Liga, aunque obviamente el partido de hoy no tiene nada que ver con LaLiga y sí con una Europa League en la que tenemos muchas espectativas.



