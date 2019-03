Se complica la vida

Un Valencia despistado, abúlico, triste y malo de solemnidad, entregó el balón al Krasnodar de forma definitiva cuando iba dos a cero en el marcador y a partir de ese instante vimos a un conjunto sin alma que le dio todo al rival dejando una impresión francamente triste y deforme cuando todo parecía indicar que el partido se iba a resolver con comodidad para los hombres de Marcelino. Pero no fue así. Valían los dos goles Rodrigo Moreno pero tuvimos una rémora importante durante todo el encuentro. Marcelino se empeña en darle minutos y más minutos a Guedes -los mismos que jamás la otorga de Kang In Lee- y el fracaso del portugués empieza a ser muy preocupante. Guedes se ha perdido toda la temporada, el Valencia CF ha perdido a Guedes, y su ausencia es una rémora difícil de solucionar. El dos a uno de ayer deja las espadas en todo lo alto para el duelo de vuelta contra el Krasnodar. Y fue una pena. Cuando el Valencia CF dominó el balón y el juego parecía del todo probable un partido cómodo y casi resuelta la eliminatoria.



El Valencia ya lejano

La segunda parte del Valencia fue horrorosa. Y preocupante. El equipo desapareció del mapa y nadie parecía dar señales de vida ante un conjunto ruso que empezaba a creérselo. Y terminó por creérselo. Fue una pura amargura y una especia de viaje a ese Valencia CF de principio de temporada. Un viaje atrás, un recuerdo de tiempos peores que todos creíamos olvidados. La única ventaja que podemos atribuirlees que tiene a un futbolista que se ha reencontrado a sí mismo y que hace goles con una facilidad estimulante. Y fueron esos dos goles de Rodrigo en el comienzo del choque los que le dieron sentido al equipo. Lo que vino después es de una tristeza tremenda. De abusar del rival a que este se haga el amo del partido. Todo en uno.



Guedes necesita más

Y volvamos a Guedes y analicemos su partido y todas las ocasiones que le está regalando Marcelino como por ejemplo jamás hace con Kang In Lee. El partido de Guedes fue horroroso e impropio de un jugador del que suponemos que no se le ha olvidado jugar al fútbol con cierta normalidad más o menos como hacía antes de su lesión. Guedes está fracasando a lo bestia, arrastra en ese fracaso a Marcelino y quita algún lugar en el campo para que lo ocupe otro futbolista que está mil veces mejor que el portugués. Una pena y un disgusto realmente. Hoy por hoy Guedes no aporta nada de nada.



El partido de vuelta

Miren, los rusos nos van a poner complicada la eliminatoria más por démeritos del Valencia que por méritos propios. Si les dejas jugar, juegan... tal como les regaló anoche el partido el Valencia de una manera que me atrevo a calificar casi de indigna. Ahora bien, si juegas como los minutos iniciales no debes tener ningún problema en seguir adelante en la competición. Cierto que desconocemos que Valencia nos vamos a encontrar en el partido de vuelta y desconocemos que alineación va a poner Marcelino en liza. Y yo lo digo de antemano. Si sigue apostando por Guedes estará más cerca la eliminación que la continuidad.

