Yo sí creo en este Valencia

Semana crucial para el futuro de un Valencia CF que se encuentra en una línea ascendente francamente importante e ilusionante. El equipo funciona, ha recuperado el gol y ha crecido de forma considerable en autoestima en los últimos partidos. Y la guinda llegó ante el Girona con ese tanto de Ferran Torres con el tiempo ya cumplido y jugando con diez por la expulsión de Roncaglia, justa expulsión por cierto. Y ahora llega el presente con dos partidos esta semana cruciales para el futuro de la entidad. La visita a Krasnodar este próximo jueves a media tarde marcará un antes y un después del equipo en la Europa League. El resultado de la ida va a provocar que ese encuentro sea duro y complicado. Ahora bien, si el Valencia juega como lo hizo en casa en los primetros minutos ante la escuadra rusa seguimos adelante seguro. Yo espero eso y también espero que seguir adelante en esa competición le dé alas al Valencia CF para disputar un encuentro de Liga al que la afición del club de Mestalla le tiene muchas ganas. La visita del Getafe, cuarto clasificado de la tabla y a seis puntos del Valencia, va a provocar una entrada tremenda en Mestalla y teniendo en juego un sueño que parecía imposible hace apenas varios partidos de distancia. Si el Valencia sigue con la estupenda racha que le acompaña en los últimos duelos, con victorias casi sobre la bocina y con un hombre menos como en Girona, recortarle tres puntitos al Getafe sería como una invitación seria para creer sin dudas en este equipo y en su creciente estado de forma hasta final de temporada.



Cambia el guión

Como ven tenemos semana fallera y semana vital para el futuro de este equipo. Marcelino ha salvado con buenos resultados esa especie de match-ball que tenía en su contra y ha logrado revertir su situación de forma notable. Hasta esta temporada el equipo iniciaba de cine el campeonato y luego se venía abajo de forma triste, justamente lo contrario que está pasando en la actual. De empezar regular, con escasas derrotas pero con un mogollón de empates que dejaban al equipo en una clasificación irregular y preocupante a estar en estos momentos séptimos en la tabla y con una ventaja algo raquítica para el partido de vuelta de Europa League ante el Krasnodar este próximo jueves. Como ven la pintan calva. La semana es decisiva para los dos objetivos inmediatos del Valencia sin contar, claro está, con ese partido final de Copa del Rey ante el Barça que nos espera a la vuelta de la esquina. El calendario del Valencia es brutal pero resulta excitante tal como está el equipo y pensando en el premio que tenemos por delante. Y lo curioso del caso es este cambio de la decepción casi absoluta a la motivación real en estos instante y la fe absoluta en la fuerza de este quipo. Veremos qué sucede. Ahora bien, yo esta semana entre el Valencia CF y las Fallas voy a ir de los nervios con toda seguridad, pero confiando en el gran estado de forma actual del Valencia.



Y lo de Kang In Lee

No voy a ser pesado y me voy a cortar con lo de Kang in Lee. Doy por sentado que aunque tenga ficha del primer equipo no le interesa a Marcelino, no le da ni bola, y así las cosas lo mejor para la próxima temporada sería que el futbolista se fuera cedido a un equipo que le apreciara y se fuera formando todavía un poco más para regresar con galones y jugar. Ah, y por cierto, ya ha sido llamado por su selección absoluta.

Más opiniones de Vicente Bau.