Un guiño para Rodrigo

Está pasando casi desapercibido para todo el mundo. Pero en el fondo aquí está sucediendo una guerra de intereses creados que en nada benefician al propio futbolista. En Barcelona se habla de un posible interés del FC Barcelona por hacerse con los servicios del delantero del Valencia CF y en Madrid, justo por contra, se le ningunea de una forma francamente desagradable, rompiendo todas las lanzas que pueden a favor de Morata como hombre titular de la selección, ignorando a Rodrigo de forma casi permanente, o mejor dicho, ridículamente permanente.

Y en todo este follón, en todo este cruce de intereses hacia un lado y otro resulta que está el Valencia CF, que la Liga, la Copa y la Europa League todavía están en juego para el Valencia CF –por cierto, para el Real Madrid se apagó todo hace ya bastante tiempo– y bueno sería para nuestros propios intereses que cerráramos los oídos hacia lo que dicen en un lago u otro y nos centráramos en la realidad de este momento, y esa realidad no es otra que Rodrigo juega en el Valencia, que Rodrigo va a ser presumiblemente titular en el Valencia y que Rodrigo se entrena con pleno rigor en la ciudad deportiva de Paterna pensando, en estos momentos, lograr glorias inminentes para el Valencia CF, dejando todos esos comentarios que hablan de su futuro en un lado y en el otro callan y que al final simplemente se dedican a llenar páginas en diarios o redes sociales defendiendo los propios intereses de los clubes a lo que de alguna forma dan cobijo.



Paso de ellos

Pues bien, aquí y ahora mismo yo voy a hacer lo mismo y voy a pensar que este Rodrigo forma parte de la plantilla del Valencia CF, voy a pensar también que este Rodrigo ha recuperado su mejor estado de forma que parecía que le había abandonado al principio de la temporada y voy a pensar por último que el Valencia necesita a fondo la colaboración y acierto de Rodrigo para intentar conseguir los tres objetivos que tiene por delante. Miren, para ser francos, cerremos filas en torno a Rodrigo en estos momentos y dejemos de mirar hacia el norte o hacia el interior de España. Para el Valencia en estos momentos es fundamental contar con la presencia vital de un Rodrigo que tiene el gol como bandera en un equipo al que le cuesta hacer goles de forma fija y continuada. Y pensemos bien. Con Rodrigo en forma y motivado el Valencia CF tiene muchas más posibilidades de lograr esos tres objetivos que están llamando a su puerta de forma continuada. Pensemos en el duelo contra el Sevillla que llega ya y nos puede meter directamente en una de esas plazas para jugar en Europa la próxima campaña. Pensemos en Rodrigo y calculemos si nos hace falta para esa inminente final de Copa que tenemos contra el Barça. O hagamos cálculos si nos interesa la colaboración de un gran Rodrigo para llegar lo más lejos posible en la Europa League. Miren, yo lo tengo claro y me centro en el presente. Y ese presente me obliga a pensar en el Valencia y a olvidarme del Barcelona o de los dimes y diretes de Madrid o de la selección española.

Me interesa Rodrigo de forma inmediata y me interesa su rendimiento para lo que nos queda de lucha esta temporada. ¿Y luego? Pues el luego me da absolutamente igual. A mí lo único que me interesa es el Rodrigo Moreno del Valencia y en los resultados que pueda ofrecer al equipo en este Centenario que estamos celebrando.