Centrémonos en el Sevilla

Desconozco si a ustedes les pasa lo mismo que a mí. Pero lo cierto es que no paro de pensar en el Centenario y en todo lo que hemos vivido últimamente y me da la impresión de que nos estamos olvidando de lo más importante, y en el fútbol, hablando de fútbol, lo más importante siempre es el siguiente partido de Liga que en el caso que nos ocupa más que importante es hasta vital para las aspiraciones del Valencia CF en la actual temporada. El Sevilla no lo va a poner fácil y últimamente ha encontrado en el Valencia CF a un enemigo casi irreconciliable al que desea ganar con todas las de la ley y colocarse, si lo consigue, a seis puntos de distancia de los nuestros a falta de pocas jornadas para acabar el actual campeonato y con el ingrediente motivacional de acabar de recuperar a un Monchi que dejó huérfano con su marcha del Sevilla al fútbol italiano. Del Valencia CF, en esta ocasión, si conocemos el alcance seguro de la baja por lesión de Coquelin pero tenemos confirmada el alta de un jugador que despuntó en el pasado con el Sevilla y que ahora mismo, siempre que esté en buena racha, es vital para darle al Valencia una sensibilidad especial en todos y cada uno de los partidos que tiene por delante. Hablo de Kondogbia que seguro que va a formar parte de ese centro del campo del Valencia cubriendo de alguna forma las espaldas a un Dani Parejo que posiblemente se encuentre en estos momentos en su mejor etapa como jugador del Valencia. Y en este caso lo curioso del asunto es que Parejo va a medir sus fuerzas creadoras con un jugador que en el pasado jugó en el Valencia CF recién llegado de Argentina pero que desde hace tiempo deambula con el Sevilla por esos campos de fútbol donde ha demostrado calidad y madurez.

Importante lo de la madurez en este caso, y que responde obviamente al nombre de Ever Banega, esa especie de Parejo que hace funcionar francamente bien al Sevilla cuando está inspirado y entra con asiduidad en el juego. Así pues, ya tenemos ese reto particular sobre la mesa y con la esperanza de que sea el valencianista quién gane el envite con precisión. Si Parejo está suelto y puede jugar como lo está haciendo últimamente el Valencia tiene un punto a favor para sacar los tres necesarios puntos de su visita a Sevilla. Parejo-Banega, un duelo francamente de calidad y en el que está en juego gran parte de las esperanza de los dos equipos en la actual temporada. Si ese duelo lo gana Parejo y su fútbol de alta escuela el Valencia habrá dado un paso de gigante para lograr por méritos propios estar en Europa la próxima campaña arrebatándole ese sitio a un Sevilla que anda escocido en este tramo de la temporada aunque en la Liga figura con tres puntitos por delante del Valencia. Y sí, esos tres puntitos, ganarlos, si significarían rendir un homenaje sincero a este Centenario que nos está robando el corazón pero que esperemos que no nos robe también los tres puntos en juego.

