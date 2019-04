Un doctorado para Parejo

La visita este miércoles del Real Madrid a Mestalla tiene un componente prácticamente desconocido por estas tierras. El equipo de Zidane lo ha perdido todo en la actual temporada, está eliminado en Champions, eliminado en Copa y a 12 puntos del Barça en esta Liga, y ya solo le queda acabar con cierta virtud el actual campeonato aunque no tengan nada en juego. Y en esa reválida madridista lo primero a lo que tienen que plantar cara es justamente a este duelo del miércoles que tiene como escenario el viejo pero robusto Mestalla y con un rival para el Madrid que sí que se está jugando mucho en este sprint final. Y sí, se la juega este Valencia que está dando muy buena imagen en estos últimos partidos y se la juega también de alguna forma un tipo como Parejo que parece no contar con demasiados apoyos para tener una plaza fija en la selección. Si Parejo, acompañado por Kondogbia en el centro del campo del miércoles, logra conquistar al Madrid con todos los ojos de Madrid viendo el choque, que ya les digo yo que son muchísimos, habrá dado dos pasos de gigante en este sprint final de temporada. Por un lado se ganará el respeto que nos llega de la meseta y eso significa que se ganará también una plaza en el grupo de la selección y por otra parte se ganará el cariño absoluto de la afición del Valencia si cuaja un gran partido ante el Real de Zinedine 'Zizou' Zidane y compañía.



Máxima exigencia

Y lo curioso del caso es que a Dani Parejo casi se la exigido más por estas tierras –y yo me incluyo en esa exigencia– que desde la meseta, donde apenas se le ha tenido en cuenta. Y va siendo hora de hacer un esfuerzo en virtud de la justicia y darle a Parejo todo el crédito que se merece y que lo lograría si se hace dueño del partido ante el Real Madrid y de paso le da otro empujón a este Valencia CF para lograr al final de temporada una plaza que le dé permiso para jugar la Champions League la próxima temporada. Y esa plaza en estos instantes y parece ya que de forma definitiva es acabar en cuarta posición en la Liga, porque los otros puestos de alguna forma y por distancia de puntos parecen ya otorgados para Barcelona, Atlético y Real Madrid. El Madrid, por tanto, viene con la seguridad de tener el objetivo de la Liga de Campeones casi conseguido, pero no a pasearse porque le vendría bien la victoria para su moral y para meterle caña al Valencia CF, cosa que siempre gusta a su afición.



Fracaso rotundo

Y por último, aunque a mí francamente me da igual todo lo que está pasando con el Real Madrid en esta temporada, me refiero al fracaso rotundo del proyecto de Florentino Pérez en todos los frentes, pues qué quieren que les diga, una buena victoria del Valencia CF supondría dar ese paso de gigante en la Champions y lograr, a la vez, un resultado de autoestima importante para el equipo y para los aficionados. Un Valencia CF que de momento cabalga en tres competiciones, Liga, Copa del Rey y Europa League, con mmuchas expectativas de alcanzar objetivos importantes. Piénsenlo bien, más allá de la clasificación, de los tres puntos y de la conquista de la cuarta plaza para disputar la próxima temporada la Champions, ¿cómo no le vamos a regalar a la gente una victoria sobre el Real Madrid en Mestalla en este año del Centenario?

