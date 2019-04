Una Europa League especial

Es un partido extraño para ambos equipos. Un Villarreal-Valencia es un duelo cargado de morbo pero en este caso la situación y la necesidad de ambos equipos es asolutamente contraria. Psra el Valencia, en este su Centenario, una Europa League representa un objetivo casi fundamental pero llega cargado de bajas o con una baja realmente notable: la de Kondogbia. Para el Villarreal, por contra, este enfrentamiento le puede suponer una motivación especial pero en el fondo es una gran distracción para el conjunto amarillo que tiene como gran objetivo lograr la permanencia en esta Primera División que en estos momentos no solo no la tienen sino que se encuentra en puestos de descenso directo. Y en el fondo es un choque atractivo pero si lo juzgamos con el raciocinio que sí le es propio al mundo del fútbol, todas las ventajas para ser considerado favorito las tiene el Valencia en estos momentos.

Se enfrentan dos equipos con las ideas muy claras pero con objetivos absolutamente contrapuestos. Al Villarreal le sobra y le empobrece esta Europa League en una temporada donde los resultados esquivan de forma constante al equipo amarillo y por eso la Uefita -permítanme que la siga llamando así, al menos hasta semifinales, es mi sino- no es más que una distracción y un sobre esfuerzo para un escuadra que necesita prestar atención a lo más importante. En estos momentos no existe nada más importante que lograr mantener en Primera División para la próxima temporada. Y por eso, para evitar distracciones, el Villarreal debería entregar casi en bandeja al Valencia esta eliminatoria europea. Vale, sí, hay dinerito en juego y la competición es muy atractiva. Pero medirse es un disparate y en estos momentos a los de Calleja no les debe distraer nada en absoluto menos que esa distracción signifique abandonar los puestos de descenso y colocar al Villarreal al lugar de ls tabla y de Primera División que realmente le corresponde. Y eso no admite distracción y por eso mi favorito para esta eliminatoria en sin duda un Valencia que por su parte se está complicando también la vida en la Liga pero en este caso para lograr plaza de Champions la próxima ampaña, en absoluto para evitar un descenso que lo evitó hace varias jornadas.

Como ven es un duelo francamente extraño y cargado de mil intereses urgentes fuera de la competición europea. De cualquier forma pronosticar en el fútbol es un ejercicio absurdo y una perdida de tiempo realmente notable. Y yo no lo pienso hacer. Simplemente sí diré que la baja de última hora de Kondogbia trastoca y mucho los planes de Marcelino de aquí al final de temporada. Les explico.



Parejo, sin compañía

Y lo grave de la lesión de Kondogbia, grave indudablemente para él por encima de cualquier otra consideración, es que es una pérdida hasta final de temporada y eso signifia que para los próximos compromisos que tiene el Valencia por delante, muchos y muy interesantes, esa baja va a dejar relativamente solo a Dani Parejo en la medular del centro del campo del equipo de Marcelino. Todo hace indicar que será Coquelin el encargado de cubrirle las espaldas a Parejo en Villarreal y en el resto de las competiciones. Y ese extremo es importante para el Valencia y obliga a Coquelin a cuidarse casi en exceso de aquí al final de todo este interesante circo que rodeo ahora mismo al Valencia en su Centenario.

Más artículos de opinión de Vicente Bau, aquí.