Un extraño repaso

El fútbol siempre será mágico y anoche lo fue con el Valencia CF. Un uno a tres en este envite de la Europa League deja la eliminatoria casi sentenciada, o sentenciada del todo, y sin embargo, como ha pasada varias veces en este final de campaña, el Valencia resolvió sus problemas y su mal juego en los últimos minutos anotando un par de tantos bellísimos ante un Villarreal que dominó el partido pero tal como estaba previsto careció de calidad en la línea defensiva. Guedes marcó dos, el primer y el último, y Wass marcó un golazo tras una jugada preciosa que inclinó el marcador en los últimos instantes.



A semifinales

Viendo el partido jamás nadie hubiera sospechado un resultado semejante. Se adelantó el Valencia en el marcador y se durmió de forma notable casi hasta el final del encuentro. Y señalo a Cheryshev como jugador fundamental en la victoria del Valencia. Lo mires como lo mires, el ruso está más en forma de un Guedes que si bien es cierto que hizo dos goles fundamentales también es cierto que su rendimiento a lo largo de un partido es bastante inferior de lo que todos suponíamos a estas alturas. Bien, pese a eso, hay que reconocer que el Valencia CF ya tiene pie y medio en semifinales de la Europa League y eso hay que celebrarlo como se merece. Y sí, fue un Valencia CF extraño y desigual el que resolvió la balanza de forma cómoda. La semifinal está ahí..,. y el Valencia CF puede seguir soñando con algo estupendo.



Muy bien Neto

Por cierto, el poco peligro generado por el Villarreal ante un ordenado Valencia sí contó con la presencia de un Neto francamente soberbio. Cierto es que el equipo de casa no atacó en exceso pero cuando lo hizo se encontró con un Neto que sin hacer grandes florituras ni hacerse el chulito, normalito como suele hacer siempre, puso el cerrojo en la meta de un Valencia CF donde de nuevo destacó Parejo en la creación del poquito fútbol desarrollado por el Valencia.



La vuelta no cuenta

Y sí seamos sinceros, para el Villarreal esta eliminatoria se ha acabado y deben mantener todas sus fuerzas, no para el partido de vuelta, y sí para salvar una categoría que se le está poniendo muy cuesta arriba tal y como van de resultados. El Valencia, por contra y siempre destacando que su juego no fue merecedor de un marcador final semejante, logró hacer olvidar el partido contra el Rayo y elaborar la bandera de una buena defensa para lograr el gran objetivo que lograron al final para sorpresa de todo hijo de vecino. Pero no le demos más vueltas. El Valencia sentencia de forma brutal la eliminatoria y sigue soñando vivo con todas las competiciones que tiene por delante. Y eso, que ya es mucho, en el año del Centenario se agradece una burrada.

