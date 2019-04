Un clásico repleto de apuros

Dejémonos de historias y pensemos sin dilación en el duro partido de este domingo entre el Valencia CF y el Levante UD en el viejo y atractivo coliseo de Mestalla. No están en juego tan sólo tres puntos más para cualquiera que los dos aspirantes. El Valencia no se puede premitir ningún tropiezo más si quiere seguir soñando con esa clasificación para la Champions que antes del terrible duelo contra el Rayo parecía más que posible y ahora se antoja como una carrera donde no cabe ni el más mínimo de los errores. Y por la otra parte, el Levante UD, que se juega muchísimo más de lo que se lleva entre manos el Valencia. La escuadra granota se encuentra en plena recta hacia abajo en la clasificación y en estos momentos solo supera en tres puntos al tercer clasificado por la cola que no es otro que nuestro primero hermano, el Villarreal, que se encuentra todavía un poquito más hundido que la escuadra granota. Al Levante UD una victoria le daría casi la absoluta tranquilidad para salir de esos puestos que te impregnan de nervios por mala clasificación y que en estos momentos sí que afecta y de forma considerable a la escuadra granota. Pero por el otro lado no debemos olvidar que el Valencia está en su Centenario, clasificado para casi todo, jugando algo extraño al fútbol, pero sacando buenos resultados en los últimos partidos exceptuando la visita al Rayo en la pasada jornada del campeonato. En resumen, es un duelo que cuando se hizo público el calendario nadie considerábamos que iba a ser un choque crucial para ambos pero en el fondo la victoria vale algo más de los tres puntos en juego. Para el Levante UD supondría un paso firme para mantener la categoría y si me apuran encima lograría atizar un palo tremendo al equipo enemigo en su propia ciudad. Y el Valencia, el mejor cuadro de los tres equipos en nuestra Comunitat, le va en juego la Champions, complicarle un poquito más la vida al Levante UD y de alguna forma también al Villarreal que de rebote pero de forma consistente, terriblemente consistente, ocupa la tercera plaza por la cola de la clasificación. Para el equipo de Marcelino, y es algo que debemos tener en cuenta, se están sucediendo muchos encuentros consecutivos lo que produce cierto desgaste a una plantilla realmente justita de futbolistas y que en este sprint final de todo deben acusar a lo bestia la acumulación de partidos. Y eso, sin poder quitarle ojo a la final de la Copa donde todo el mundo da como favorito al Barça pero en un solo partido pueden pasar todas las cosas del mundo. Por mi parte lo tengo claro. Mañana sí pienso ir al viejo coliseo de Mestalla para ver este duelo apasionante entre dos vecinos que se han marcado una competición liguera alucinante. El Levante Ud ha ido de más a menos en tiempo récord y el Valencia de menos a más también en unos instantes ilógicos y caprichoso. El partido es brutal Y yo espero que gane el fútbol.



