Guedes no debe defender

Vimos a Guedes jugar ante el Levante UD y posiblemente fue su mejor partido de la temporada. Y algo cambió en su forma de jugar, algo cambió en su colocación en el campo. Marcelino acertó colocando a Guedes acompañando a Santi Mina en la vanguardia del equipo y ese cambio estuvo perfectamente complementado por un Cheryshev que se encuentra en un momeno estupendo y que encima, este sí, cuando juega pegado a la banda izquierda no tiene el más mínimo problema en ayudar a Gayá en zona defensiva. Con ese cambio el Valencia CF salió francamente reforzado y espero que no sea algo circunstancial. Si queremos a Guedes debemos quererlo como es, Guedes no es un jugador especialmente disciplinado para defender pero se trata de convertir eso en un arma y no en un problema, la que despliega cuando sus fuerzas para un ataque demoledor. Ante el Levante UD vimos a un Guedes diferente, mucho más al estilo de la temporada pasada, y esa noticia es vital para lo que nos queda de temporada.



Guedes y Cheryshev

Así, jugando en esa posición recuperamos al gran Guedes que todos estábamos esperando y no perdemos a un tipo que está en forma y que resuelve muchas situaciones pegado a esa banda izquierda. Guedes y Cheryshev no solo son compatibles. Para mi deberían ser a partir de ya fijos en todos los esquemas del Valencia jugando a la vez. El ruso es mucho más extremo que Guedes y Guedes se mueve mucho más libre jugando de segundo delantero sin tener que hacer un desgaste físico que le viene mal y que además no sabe hacerlo. El fútbol del Valencia es mucho más fresco y más directo con el cambio de estas posiciones y debe ser un arma auténtica y precisa para un Marcelino que ve, poco a poco, como la temporada está empezando a arrasar a muchos componentes de la plantilla. El domingo cayó Piccini, Rodrigo no fue ni convocado y con la larga ausencia de Kondogbia. El desgaste como ven es brutal. Estar a estas altura en tres competiciones distintas, Liga, Copa del Rey y Europa League, provoca un desgaste importante a esta plantilla que es un poco justita de elementos. Por esa razón, mientras lloramos por las ausencias, deberíamos aplaudir que el ruso y Guedes jueguen a la vez. Son dos tipos con talento que dotan al equipo de esa gracia en ataque que parecía que nos quería esquivar. Repito la idea. Guedes, complementado por un Cheryshev generoso en el esfuerzo forman una pareja que debería continuar en el rumbo del Valencia CF para alcanzar los objetivos y para darle más alegría al juego de ataque del equipo, que francamente esta temporada ha sido un poco aburridete y sin gracia. Repito, ojalá repita Marcelino en lo que nos queda de campaña. Con estos dos en forma cualquier cosa se puede conseguir. Cheryshev, en forma, es el mejor extremo del Valencia CF y Guedes rinde mucho más sin tener la obligación de bajar a defender.



Y lo de la grada

Y por cierto, no me gustó nada que parte de la afición del Valencia cantara «a segunda, a segunda» y tampoco me gusta nada que en el partido de ida la afición del Levante UD se cebase con el Valencia CF. El fútbol es deporte, los dos somos valencianos, y todo eso con un poquito de respeto sería francamente estimulante. Los hermanos de tierra pueden competir pero nunca se deben insultar.



