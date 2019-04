No, no hablo de Carlos Castaneda y de su célebre libro allá por los años 60 llamado 'Las enseñanzas de don Juan'. En ese caso Castaneda nos relataba su vida con un indio que le introdujo en un conocimiento especial que de alguna forma revolucionó literariamente aquellos años de la historia de la humanidad. Pero no les voy a hablar de eso. Sí que lo voy a hacer de dos capítulos completamente distintos pero en los que la alegría y la ilusión sólo los acompaña de forma incuestionable. El primero es obvio, hablo de don Juan Roig, de sus enseñanzas y de su forma de crecer y de su manera de aupar a lo bestia a la Comunitat Valenciana que lo trajo a este mundo. Y el segundo, obvio, gira hoy sobre el Valencia CF y esa visita del Villarreal que no debe auspiciar ningún problema y que puede acabar con el Valencia en las semifinales de la Europa League. Sigan mis modestas 'enseñanzas'... Les cuento.



Un tipo distinto

Y bien, vuelvo a eso de 'Las enseñanzas de don Juan', al libro que revolucionó de alguna forma la modernidad hace muchos años y ahora doy un paso al siglo XXI y celebro con otro don Juan, en este caso de apellido Roig, todo lo que está consiguiendo y todo lo que se está volcando con esta Comunitat que es la suya y a la que quiere y apoya de forma extraordinaria. Don Juan ha roto de forma incuestionable los parámetros que parecía que la vida le tenía dedicados. Lo suyo no es solo Mercadona y el mundo del baloncesto. No, ni hablar. Sus enseñanzas son inmensas y sus ideas revolucionarias y sensatas, si ambas palabras pueden pronunciarse de una sola vez sin caer en contradicción. Don Juan es un emprendedor alucinante, el pequeño de una familia también alucinante, que ha crecido a lo bestia y que ha arrastrado en ese crecimiento a todo el pueblo que lo rodea y lo admira. Ahora hemos vivido la gesta de su Valencia Basquet y la fiesta que ha provocado el cariño de miles de valencianos. Pero él quiere más. Él sueña con que le den ya vía libre para el nuevo pabellón, sueña con la expansión brutal de su entrañable Mercadona y también sueña y apoya la llegada de los futuros Juegos Olímpicos donde espera que lleguen un buen puñado de valencianos apoyados por este tipo ejemplar y genio de las finanzas a nivel mundial. Yo me rindo a don Juan. y a partir de hoy voy a seguir al pie de la letra sus profundas enseñanzas.



El duelo valenciano

Por otra parte hoy tenemos una cita importante en el viejo coliseo de Mestalla. Un equipo valenciano se va a plantar en semifinales de la Europa League –en este caso da la impresión de que lo será el Valencia–y eso representa una fiesta para el fútbol de nuestra Comunitat a estas alturas de la temporada. El camino para el Valencia CF está casi conseguido por el resultado en el partido de ida e intuyo que Marcelino podría dar descanso a un Parejo que llega cargado de encuentros y algo tocado a este duelo. Y sí, en contra del Valencia tendremos de alguna forma a la familia Roig, en este caso con Fernando a la cabeza, que si bien tiene esta eliminatoria prácticamente perdida, también es bonito que exista este duelo singular en el siempre complicado mundo del fútbol. Aquí la familia Roig parece que lo tiene todo perdido, pero no firmemos la defunción del Villarreal hasta el final del partido. Los Roig siempre son duros de pelar.

