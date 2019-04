El Atlético es el gran objetivo

Les voy a ser sincero. Ni Rodrigo es en estos momentos el gran tema que puede seducir a miles de valencianistas y sí debemos centrarnos en la inminente visita al Atlético de Madrid en un partido donde está en juego mucho más de los tres puntos que se disputan. Miren, el Valencia necesita ganar el partido y si miramos bien el rendimiento del equipo, las bajas por determinados motivos, y cierto cansancio acumulado por jugar tantas competiciones distintas es en lo que debemos centrarnos para no hacer el bobo ante un Atlético que solo tiene dos objetivos esta temporada: quedar por delante de ese Real Madrid, algo les motiva y mucho, y pensar como utopía en dar caza casi al FC Barcelona. Quiero decir que si el Valencia está acusando el esfuerzo de la actual temporada el Atlético también tiene unos objetivos mínimos y pero lo que no tiene es cansancio acumulado dado su descalabro tanto en Champions cono en Copa del Rey. Y ahí reside el problema de este duelo de mañana. Un partido, eso sí, que tiene todos los ingredientes del mundo para convertirlo en un partidazo.



El gran Guedes

Y existe una noticia francamente importante para el Valencia CF y para todos los amantes del buen fútbol en general. El Valencia va a salir como siempre en los últimos duelos, a defenderse con cabeza desde el minuto uno del duelo, pero sin olvidar e intentar sorprender a una defensa tan sólida como la del Atlético. Y en este aspecto, pese a tener que jugar sin Rodrigo en vanguardia, sí que es fundamental la buena forma que está demostrando actualmente Guedes en sus últimos partidos. Es un futbolista con descaro y con gol, y eso es una noticia importante para este Valencia que lucha por conquistar una plaza para la Champions. Guedes, por la lesión de Cheryshev, va a tener que jugar casi al cien por cien pegado a banda izquierda. Pero eso, siendo un handicap, debemos tomarlo como un arma a favor de un Valencia que está en el momento ideal para seguir escalando en la tabla.



La figura de Neto

Por cierto, pensando también en este partido, no debemos olvidar que se van a ver las caras dos de los mejores porteros del campeonato, o posiblemente los dos mejores actualmente del campeonato. Oblak, en el pasado objetivo valencianistas, se está saliendo con los rojiblancos pero Neto, si somos justos y empezamos a valorar lo nuestro, también se encuentra en estos momentos en un estado de forma realmente importante y da una seguridad a toda una línea defensiva como no ha tenido el Valencia en los últimos años. Neto es un tipo frío, que sale poco de su zona de juego, pero que transmite seriedad y seguridad a una linea defensiva -apoyada por todo el cuadro de jugadores de campo- francamente importante. El Valencia va a tratar de sorprender a Oblak a la contra y en ese aspecto es fundamental la seguridad y sobriedad que impone Neto en su Meta. Veremos.



Una apuesta inicial

Francamente, si estudiamos como andan estos dos equipos en la tabla nos daremos cuenta de que estamos hablando de un par de conjuntos que no encajan goles ni de broma y eso representa de que si tuviéramos que hacer una apuesta a priori del resultado de este choque el cero a cero sería casi con seguridad el resultado más esperado por ambas escuadras. Y francamente, tal como está la Liga, a mi me encantaría una victoria del Valencia aunque fuera sufriendo como hicimos contra el Betis. Ahora bien, ese cero a cero, en un campo francamente complicado y hostil como el del Atlético, tampoco sería una mala cosecha. Vale, sí, una victoria sería la bomba, pero no descartemos como aceptable un empate ante un equipo tan competitivo. Ya saben, la cita es mañana en un estadio nuevo y precioso, y ojalá el Valencia sí que esté a la altura del choque. Sería fundamental.



