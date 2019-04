Cuatro partidos de lujo

El tema es obvio y a la vez complejo. El Valencia está vivo en tres competiciones pero lo importante es encarar todo lo que tiene por delante pensando en el partido inmediato, en el siguiente, y para eso hace falta mucha concentración y si me apuran algo de suerte también. Lo más inmediato en la Liga y en ella me voy a centrar. Figurar sexto en la tabla a sólo tres puntos del quinto y cuarto puesto que ocupan Sevilla y Getafe hace que todo sea posible pero siempre que encaremos los duelos que nos quedan -ninguno de los cuatro partidos que nos quedan por jugar son en principio complicados- con la ambición y seriedad que requiere ese momento lo podemos conseguir. El golaverage pertenece al Valencia CF en ambos casos y ese mensaje es francamente importante para encarar esta recta final del campeonato. El Valencia CF sí que lo tiene en la mano pero no puede fallar más ni distraerse en este sprint final. Si pensamos en la final de Copa y en la Europa League antes de tiempo podemos perder los papeles con facilidad.



Fuerza a Neto

Miren, de cara al próximo partido yo quiero dar un voto de confianza al portero del Valencia que en el último duelo de Liga encajó hasta tres goles de golpe, y eso es un duro castigo para cualquier portero del mundo. Neto, ya lo sabemos todos, es un buen fichaje que hizo el Valencia CF en su día y ahora lo que necesita es el cariño de la gente para venirse de nuevo arriba y no darle vueltas en la cabeza a esos tres goles que nos hizo el Atlético. El Valencia, yo lo tengo claro, es capaz de todo, pero es necesario concentrarse a lo bestia y no dar nada por perdido. Y sí,tenemos por delante tres competiciones distintas que las tres tienen un premio final realmente notable. Y para las tres necesitamos a un Neto centrado y buen jugador como lo ha sido esta temporada. Yo creo en él.



La zona izquierda

Desconozco lo que piensa hacer Marcelino para cubrir la baja de Cheryshev pero todo apunta, según el último duelo, que va a colocar a Guedes en ese puesto que la obliga a subir y bajar y que por lo tanto le resta eficacia de cara al marco contrario. La gente me pregunta a quién pondría yo en caso de que estuviera en mi mano que lógicamente no lo está. Pero miren, yo esa posición del 4-4-2 de Marcelino antes de a Guedes pegado en banda y obligado a subir y bajar colocaría o bien a Soler, o a Gayà, o a Lato, o incluso a Ferran... cualquiera de los cuatro puede actuar en esa zona y dejar libre a Guedes para que intente batir a la meta rival. Ese Guedes si es el bueno, el auténtico, y no se desgasta bajando a defender en banda izquierda.



La vuelta de Rodrigo

Y sí, de cara a este partido el Valencia podrá contar con un jugador al que hubiéramos necesitado ante el Atleti pero que por su culpa o su bobada lo perdimos por sanción. Hablo de Rodrigo que es hoy por hoy el mejor delantero que tiene el Valencia siempre que esté motivado y con ganas de jugar junto a todos en busca de la victoria. Rodrigo parece que ha pedido disculpas por un comportamiento irregular en su último partido y si está al cien por cien metido en faena es fundamental para que el Valencia comience ganando en este sprint final del campeonato en el que no podemos ni debemos fracasar de ninguna forma. Todo es posible y yo creo que está en nuestra mano.

